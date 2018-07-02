РЖД планирует провести масштабную реновацию Павелецкого вокзала с привлечением частного инвестора
РЖД планирует провести масштабную реновацию Павелецкого вокзала с привлечением частного инвестора, сообщает РБК. Среди претендентов на участие в проекте акционер «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев и Виктор Вексельберг.
Комментарии2
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yralez 02 июля 2018 | 08:21
Масштабное залезание без членов ОПГ не проходит.
kamen_12 02 июля 2018 | 08:31
Ремонт это слово для отсталых слоев населения, а реновация для высокодуховных личностей.