На космодроме Байконур введён запрет на пользование соцсетями в рабочее время, чтобы предотвратить утечки информации
На космодроме Байконур введён запрет на пользование соцсетями в рабочее время, чтобы предотвратить утечки информации, сообщает РИА. Для служебной переписки сотрудники могут использовать корпоративную электронную почту.
Комментарии2
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ivar1964 02 июля 2018 | 08:20
Надо бы еще запретить сообщать о неудачных стартах. Тогда все будет хорошо.
fikus74 02 июля 2018 | 08:35
Даже на Боинге такого жлобства нет.