В десятках российских городов прошли митинги против повышение пенсионного возраста
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Большинство из них были согласованы. Один из самых массовых прошёл в Омске. Здесь собралось около 5 тысяч человек. По данным «ОВД-Инфо», в разных города задержаны 7 человек.
Комментарии3
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serge_moro 02 июля 2018 | 08:20
Путинская власть просчитано , продуманно и хитро использует чемпионат мира по футболу в своих личных нехороших целях.
Мундиаль в России испльзован диктаторской властью на полную катушку ,выжимая с чемпионата все соки ,которые возможно.
Стране был вставлен укол с самым мощным наркотиком под названием ФУТБОЛ. Эта волшебная игра творит чудеса со всеми и особенно с российской сборной. Команда Черчесова ,как была на протяжении многих десятилетий слабая ,так ей и осталaсь. Чудеса действуют на команду,которая впервые в истории принимает мундиаль в России..
Имея такого проходица и жулика в Кремле ,что даже Остап Бендер блекнет на его фоне , команда выигрывает впервые у испанцев ,показывая безликую, серую игру ,и только вратарь был лучшим в этом матче. Пенальти от неумышленной игры рукой ,судья делает чудо ,которое доводит матч до пенальти .Фантастика ,да и только. А раз присутствует фантастика и чудо в сборной России ,то им подстать уже разгромить хорватов и выйти впервые за 60 лет в полуфинал .А там гляди и рукой подать до финала. Сколько денег было распилено путинскими ворами за этот месяц всеобщего удовольствия и всенародной радости ,нам остается только догадываться. Что будет со страной после чемпионата ,никто не знает. Ведь,это не столь важно на фоне всеобщей эйфории ,которая будет длиться еще очень долго ,после финала в Лужниках 15 июля. А 16 июля снова вставят укольчик радости от встречи проходимца с Трампом. Страна постоянных инъекций.....
vezdehod 02 июля 2018 | 08:26
Остальные кричали "Алле,Алле - Россия вперёд!" Главное побольше зрелищ, а остальное - проглотим.
protvik 02 июля 2018 | 08:26
serge_moro: путен все это понимает и держит електорат на игле. тут ведь главное- вовремя дать очередную дозу, не доводя до ломки, потому как последствия плохо прогназировать.