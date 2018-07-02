Россия в матче 1⁄8 финала Чемпионата мира выиграла у сборной Испании
Победитель определился в ходе послематчевых пенальти.
Каждый игрок вложил в эту игру все свои силы, и это обеспечило победу, сказал российский полузащитник Александр Головин, которому удалось забить одиннадцатиметровый.
В субботу в четвертьфинала наша команда встречается с Хорватией. Та обыграла накануне Данию, и тоже благодаря послематчевым пенальти.
Комментарии4
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banyi1 02 июля 2018 | 08:08
Непростая игра была, но выстояли! А Акинфеев вообще красавец)
kamen_12 02 июля 2018 | 08:14
banyi1:Ещё бы! Местные хохлотроли от злобы зубы до корней стёрли.
sg90 02 июля 2018 | 08:32
banyi1:
Если бы все неположивые журналисты не сидели в путинских застенках, то мы бы узнали правду кто и сколько заплатил Аспасу, чтобы он попал в ногу Акинфееву.. А так теперь вся надежда на допинг и на то, что очередной "информатор" съедет с катушек после того как напишет свои письма, а не до..
ivan886 02 июля 2018 | 08:36
цирк а не футбол