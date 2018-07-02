Победитель определился в ходе послематчевых пенальти.

Каждый игрок вложил в эту игру все свои силы, и это обеспечило победу, сказал российский полузащитник Александр Головин, которому удалось забить одиннадцатиметровый.

В субботу в четвертьфинала наша команда встречается с Хорватией. Та обыграла накануне Данию, и тоже благодаря послематчевым пенальти.