Суд сегодня должен избрать меру пресечения для мужчины, который захватил заложницу в московском супермаркете

Сам злоумышленник объяснил свой поступок безвыходным положением. За ним, якобы, гнались неизвестные, и он хотел связаться с сотрудниками спецслужб, рассказал задержанный, Александр Хуторянин, представителям Следственного комитета. Хуторянин признался, что никогда не употреблял наркотики, но назвал себя пьяницей.