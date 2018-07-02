Суд сегодня должен избрать меру пресечения для мужчины, который захватил заложницу в московском супермаркете
Сам злоумышленник объяснил свой поступок безвыходным положением. За ним, якобы, гнались неизвестные, и он хотел связаться с сотрудниками спецслужб, рассказал задержанный, Александр Хуторянин, представителям Следственного комитета. Хуторянин признался, что никогда не употреблял наркотики, но назвал себя пьяницей.
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