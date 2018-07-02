Туроператор «Аврора – БГ» с сегодняшнего дня приостанавливает летние чартеры в Болгарию и Черногорию

Решение в компании объясняют изменением стоимости таких рейсов.

Петербургский туроператор приостановил свои чартерные программы в Болгарию и Черногорию. В первом случае в качестве причины названо существенный рост стоимости перевозок. По поводу второго направления, как сообщает Ассоциация туроператоров России, объяснений не приводится. Между тем, компания пообещала вывезти всех своих клиентов, находящихся за границей, и выполнить обязательства по организации детского отдыха в оздоровительных лагерях Болгарии, Черногории и Турции. Об этом компания «Аврора – БГ» 30 июня уведомила своих розничных партнеров в официальном письме. Туроператор ранее являлся активом прекратившей свою деятельность компании «Матрешка-Тур». В марте «Матрешка» продала «Аврору» для компенсации несостоявшихся туров.

Ранее из-за финансовых сложностей от чартеров в Испанию, Турцию и Италию отказался туроператор «Натали Турс».