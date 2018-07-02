Туроператор «Аврора – БГ» с сегодняшнего дня приостанавливает летние чартеры в Болгарию и Черногорию
Решение в компании объясняют изменением стоимости таких рейсов.
Петербургский туроператор приостановил свои чартерные программы в Болгарию и Черногорию. В первом случае в качестве причины названо существенный рост стоимости перевозок. По поводу второго направления, как сообщает Ассоциация туроператоров России, объяснений не приводится. Между тем, компания пообещала вывезти всех своих клиентов, находящихся за границей, и выполнить обязательства по организации детского отдыха в оздоровительных лагерях Болгарии, Черногории и Турции. Об этом компания «Аврора – БГ» 30 июня уведомила своих розничных партнеров в официальном письме. Туроператор ранее являлся активом прекратившей свою деятельность компании «Матрешка-Тур». В марте «Матрешка» продала «Аврору» для компенсации несостоявшихся туров.
Ранее из-за финансовых сложностей от чартеров в Испанию, Турцию и Италию отказался туроператор «Натали Турс».
Комментарии4
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luger_max_otto 02 июля 2018 | 08:10
Ну, путинский режим эпохи распада во всей красе. Тем, кому обломалась поезда, будет предложен в компенсацию торт "Путин"- то же, что Наполеон, но без яиц.
prorab1 02 июля 2018 | 08:19
luger_max_otto: Мое мнение , что в страны которые требуется виза от Россиян , не должно быть никаких чартеров! Только регулярные рейсы! За дорого.
ivar1964 02 июля 2018 | 08:23
Все в Крым! По мосту! Пешком!
vilingrad 02 июля 2018 | 08:33
Не нужен вам берег турецкий. А также болгарский... меньше ватных рож- чище воздух:)