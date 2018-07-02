Министр внутренних дел ФРГ намерен подать в отставку из-за разногласий с канцлером по вопросам нелегальной миграции
Министр внутренних дел ФРГ и председатель баварского Христианско-социального союза Хорст Зеехофер намерен подать в отставку из-за разногласий с канцлером по вопросам нелегальной миграции. Прежде чем уйти со всех постов, он сделает еще одну попытку договориться.
Конфликт между «сестринскими» партиями, как в Германии называют Христианско-социальный и Христианско-демократический союзы, достиг критической черты и в худшем случае грозит распадом правящего блока. Камнем преткновения стал вопрос беженцев, а точнее достигнутые на саммите ЕС договоренности о решении этой проблемы. В ХСС посчитали действия Евросоюза недостаточными и лидер партии, и по совместительству министр внутренних дел Хорст Зеехофер пригрозил принять односторонние меры: усилить контроль на границе и не пускать мигрантов на территорию страны. После обсуждения ситуации внутри фракции политик сказал, что намерен и вовсе покинуть все государственные посты, в том случае, если баварские консерваторы не смогут договориться с христианскими демократами.
Христианско-социальный союз имеет статус особой региональной партии. Во время выборов она представляет правящую коалицию исключительно в Баварии, в то время как ХДС – во всех других федеральных землях.
Комментарии2
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patrikk_1 02 июля 2018 | 08:06
Министр внутренних дел ФРГ намерен подать в отставку из-за разногласий с канцлером по вопросам нелегальной миграции...
Меркель - импичмент.
dzhuzeppe 02 июля 2018 | 08:14
Ну Меркельше только этого и надо. Тоже мне, борец за свободу: В знак протеста уйду в отставку. Были и в России такие умники, эсеры, в знак протеста в 1918 г. вышли из правительства, ну их всех сразу после этого и перестреляли.