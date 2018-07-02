Франция отозвала своего посла из Венгрии
Главу дипмиссии в Будапеште Эрика Фурнье отправили в отставку из-за скандала с утечкой конфиденциальной переписки. В письме, которое опубликовал французский сайт Mediapart, посол поддержал подход венгерских властей к решению миграционного вопроса. Фурнье призвал не принимать против Венгрии репрессивных мер. Президент Франции Эммануэль Макрон несколько дней назад подчеркнул, что не разделяет взгляды посла. В то же время он дал понять, что Париж не собирается отправлять Фурнье в отставку.
Комментарии1
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cipherman2 02 июля 2018 | 08:24
А посол походу поддерживает идеи Национального фронта