Франция отозвала своего посла из Венгрии

Главу дипмиссии в Будапеште Эрика Фурнье отправили в отставку из-за скандала с утечкой конфиденциальной переписки. В письме, которое опубликовал французский сайт Mediapart, посол поддержал подход венгерских властей к решению миграционного вопроса. Фурнье призвал не принимать против Венгрии репрессивных мер. Президент Франции Эммануэль Макрон несколько дней назад подчеркнул, что не разделяет взгляды посла. В то же время он дал понять, что Париж не собирается отправлять Фурнье в отставку.