МВД по Чувашии опровергает сообщения о задержании автобусов с бразильскими болельщиками
Такая информация не соответствует действительности, говорится на сайте ведомства. Накануне издание Znak.com со ссылкой на правозащитника Владимира Юсупова писало, что полицейские в Чувашии якобы высадили почти 2,5 тыс. бразильцев для обысков. При этом утверждалось, что они остановили 90 автобусов. Иностранцы, по словам правозащитника, хотели посмотреть матч Франция — Аргентина в Казани, а затем выехать на игру бразильской команды в Самаре.
Комментарии3
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sg90 02 июля 2018 | 07:40
> издание Znak.com со ссылкой на правозащитника Владимира Юсупова писало,//
... и какало на вентилятор. )))
Ублюдки!!! Лживые завистливые ублюдки! А что всю правду то побоялись написать? Расстреляли их всех. Прямо на стадионе, как Пиночет.
Это все, что вам надо знать про "правозащитников". Когда же наконец признают термин "правозащитник" сексуальной ориентацией. Самой ее извращенной формой.. Даже не надо будет гомосеками обзывать. Правозаки еще хуже..
Визжите, ублюдки, визжите! Лучший ЧМ всех времен ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!!
andre_klimov 02 июля 2018 | 08:10
sg90:
Пока что у Вас продолжается истерика :) Вы хоть между матчами в сознание приходите?
Проверяется же просто. Ждём интервью с болельщиками в их СМИ по возвращению домой. Так что просто наберитесь терпения и не истерите.
sg90 02 июля 2018 | 08:15
andre_klimov:
Андрей, вы не поверите, они уже возвращаются. И пишут комментарии. И они легко переводятся . И возвращаются друзья и родственники побывавшие на разных матчах. Этих даже переводить не надо )))
ЗЫ Если у меня и истерика, то пока что только от смеха