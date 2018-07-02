Делегация американских конгрессменов должна встретиться сегодня с губернатором Петербурга Георгием Полтаченко

Члены Палаты представителей и Сената прилетели в Россию еще в субботу. Сегодня вечером они вылетают в Москву. На завтра у них запланированы встречи в Совете Федерации и Госдуме. Стороны намерены обсудить двусторонние отношения, Сирию, Украину, а также тему вмешательства России в президентские выборы в США и референдум по вопросу о выходе Великобритании из ЕС. Визит проходит в преддверии встречи президентов двух стран. Саммит с участием Дональда Трампа и Владимира Путина запланирован на 16 июля, в Хельсинки.