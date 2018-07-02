Законопроект о родных языках рассмотрят на президентском совете по межнациональным отношениям
Заседание запланировано на 13 июля. По словам источника «Коммерсанта», власти хотят узнать реакцию на обещание Госдумы ко второму чтению проекта вернуть изучение родных языков в обязательную часть образовательной программы, но на добровольной основе. Совет рассчитывает поставить точку в споре республик с федеральным центром и доложить об этом президенту на заседании в августе, добавил собеседник газеты. Госдума приняла закон в первом чтении 19 июня.
Комментарии1
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radionews 02 июля 2018 | 07:00
Россия сама делает именно то, из-за чего рашка устроила войну с Украиной.
Классическая фашистская схема.