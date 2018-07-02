Грабитель-рецидивист сбежал из французской тюрьмы на вертолете
46-летний Редуан Фаид и его сообщники воспользовались тем, что тюремный двор не был закрыт сетчатым навесом. Мужчина отбывал 25-летний срок заключения за попытку ограбления, в ходе которой погибла женщина-полицейский. Это уже второй побег Фаида, напоминает ВВС. 5 лет назад он смог скрыться через полчаса после того, как прибыл в тюрьму. Тогда он взял в заложники охранников и, используя их как прикрытие, взорвал несколько дверей.
Комментарии1
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stoik33 02 июля 2018 | 06:53
Взрывчатка в тюрьмах, вертолеты... Не тюрьма, а военная база какая - то. Там заключенным "калаши" не выдают? Для самозащиты?