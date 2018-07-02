Суд в ближайшее время должен решить вопрос о мере пресечения для захватившего заложницу в московском супермаркете

Следственный комитет уже возбудил в отношении 38-летнего Александра Хуторянина уголовное дело. Он задержан. Инцидент произошел накануне в магазине на Большой Академической улице. Мужчина напал с ножом на девушку и взял ее в заложники. Во время задержания пострадал как сам Хуторянин, так и заложница. Мужчина объясняет свой поступок тем, что его преследовали неизвестные. Кроме того, задержанный признался, что страдает зависимостью от алкоголя.