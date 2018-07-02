Россия и Белоруссия сегодня продолжат переговоры по поставкам молока

Москва запретила ввоз молочной продукции из соседней страны в начале июня – причиной стало нарушение ветеринарно-санитарных требований.

Сегодняшние переговоры в Москве пройдут на уровне глав аграрных ведомств двух стран. Подготовка встречи прошла на прошлой неделе. В частности, обсуждались вопросы, связанные с максимально допустимыми уровнями остатков лекарств, которые могут содержаться в непереработанном молоке и другой продукции животного происхождения.

Белорусские молочные продукты попали под запрет в России 6 июня – причиной стало нарушение ветеринарно-санитарных требований. В Минске это решение назвали неадекватным и необоснованным.

Впрочем, почти сразу последовали некоторые послабления – чиновникам двух стран удалось согласовать «дорожную карту» по снятию ограничений. Этот процесс начался с 9 июня, но пока не доведен до конца. В частности, право на экспорт ранее запрещенной продукции сейчас имеют лишь шесть белорусских предприятий.

Сообщается, что сейчас основные разногласия между сторонами заключаются в различных системах оценки качества молочной продукции.