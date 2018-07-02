Россия и Белоруссия сегодня продолжат переговоры по поставкам молока
Москва запретила ввоз молочной продукции из соседней страны в начале июня – причиной стало нарушение ветеринарно-санитарных требований.
Сегодняшние переговоры в Москве пройдут на уровне глав аграрных ведомств двух стран. Подготовка встречи прошла на прошлой неделе. В частности, обсуждались вопросы, связанные с максимально допустимыми уровнями остатков лекарств, которые могут содержаться в непереработанном молоке и другой продукции животного происхождения.
Белорусские молочные продукты попали под запрет в России 6 июня – причиной стало нарушение ветеринарно-санитарных требований. В Минске это решение назвали неадекватным и необоснованным.
Впрочем, почти сразу последовали некоторые послабления – чиновникам двух стран удалось согласовать «дорожную карту» по снятию ограничений. Этот процесс начался с 9 июня, но пока не доведен до конца. В частности, право на экспорт ранее запрещенной продукции сейчас имеют лишь шесть белорусских предприятий.
Сообщается, что сейчас основные разногласия между сторонами заключаются в различных системах оценки качества молочной продукции.
Комментарии1
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lenin3 02 июля 2018 | 06:46
Интересно,почему такая небольшая страна,как Белоруссия может позволить себе производить столько молочной продукции,что ещё и остается на экспорт,а великая(не только по размеру) Россия себе этого позволить не может?))