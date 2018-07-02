Власти США эвакуировали из Китая не менее 11 сотрудников посольства и генконсульств. Причиной стали жалобы дипломатов на аномальные звуковые ощущения и давление, пишет The New York Times. Госсекретарь США Майк Помпео упомянул инцидент в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Китая Ван И. По информации издания, изучением «необъяснимых инцидентов со здоровьем» американских дипломатов занимается специальная комиссия. Ранее похожие случаи были зафиксированы на Кубе, это привело к сокращению штата американского посольства в Гаване.