Власти США эвакуировали из Китая не менее 11 сотрудников посольства и генконсульств
Власти США эвакуировали из Китая не менее 11 сотрудников посольства и генконсульств. Причиной стали жалобы дипломатов на аномальные звуковые ощущения и давление, пишет The New York Times. Госсекретарь США Майк Помпео упомянул инцидент в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Китая Ван И. По информации издания, изучением «необъяснимых инцидентов со здоровьем» американских дипломатов занимается специальная комиссия. Ранее похожие случаи были зафиксированы на Кубе, это привело к сокращению штата американского посольства в Гаване.
Комментарии1
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sg90 02 июля 2018 | 06:37
Янкелям, лживым ублюдкам, меньше надо жрать всякую химию, а то еще и видео галюники начнутся..
Если это правда, то это высочайшее техническое достижение. Звук низкой частоты высокой мощности подаваемый так точечно. Только сотрудников посольства гасит. Хотя я не знаю, может посольства и консульства сша в Китае и на Кубе стоят в чистом поле а вокруг минные поля )) Для безопасности самих янкелей, конечно..
А вообще позорище знатное. Хваленая супердержава не может определить как и чем ее послов пугают по ночам. Смех и грех..