Анализ крови теперь будет приниматься как доказательство для привлечения нетрезвых водителей к ответственности. Соответствующие поправки вступили в силу. Если у водителя обнаружат более 0,3 грамма спирта на литр крови, ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок до 2 лет. Прежний способ определения степени опьянения – по выдыхаемому воздуху – также сохраняется, напоминает «Интерфакс». Ранее анализы крови суды не принимали за улику.