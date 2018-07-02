Россия вышла в четвертьфинала Чемпионата мира по футболу. Накануне сборная обыграла команду Испании
Россия вышла в четвертьфинала Чемпионата мира по футболу. Накануне сборная обыграла команду Испании. Матч закончился серией пенальти после основного и дополнительного времени.
Испанцы были очень серьезными и опасными противниками, поэтому напряжение игроков не снижалось на протяжении всего матча. Об этом сказал капитан нашей команды Игорь Акинфеев.
Игорь Акинфеев поблагодарил болельщиков за поддержку, которая была очень важна для российской сборной. В четвертьфинале в эту субботу россияне встретятся с командой Хорватии.
Комментарии3
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sg90 02 июля 2018 | 06:21
Да ладно?!
Это надо же так было: лишиться права проведения ЧМ по единодушному требованию всех цивилизованных западных стран, все-таки провести ЧМ в условиях полного бойкота чемпионата как официальными лицами, так и болельщиками, не выйти из группы и тем не менее так позорно выиграть у Испании по пенальти, а это нищитово. что каждый неполживый хомяк знает ...
zkotor 02 июля 2018 | 06:34
Это не победа России, а победа вовы, что ещё больше развяжет ему руки, а россияне то как раз крупно проиграли и убедятся в этом очень скоро
radionews 02 июля 2018 | 07:04
Русские ничему не учатся.
То же самое было на рашко-алимпияде. Из-за неимоверного количества допинга у русских отберут все победы.
А русскому народу лишь бы повыть всем стадом расия-расия.
Хоть крымнаш, воровской фарт, хоть лживые победы.