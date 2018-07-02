Россия вышла в четвертьфинала Чемпионата мира по футболу. Накануне сборная обыграла команду Испании. Матч закончился серией пенальти после основного и дополнительного времени.

Испанцы были очень серьезными и опасными противниками, поэтому напряжение игроков не снижалось на протяжении всего матча. Об этом сказал капитан нашей команды Игорь Акинфеев.

Игорь Акинфеев поблагодарил болельщиков за поддержку, которая была очень важна для российской сборной. В четвертьфинале в эту субботу россияне встретятся с командой Хорватии.