Кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор лидирует на президентских выборах в Мексике

По данным экзитполов, политик набирает более 43% голосов, а его ближайший преследователь, кандидат от коалиции «Вперед, ради Мексики» Рикардо Анайя — не более 27%. Коалиция, которую возглавляет Обрадор, как передает ВВС, может отстранить от власти две консервативные партии, правившие Мексикой в течение почти столетия. Сама избирательная кампания, между тем проходила на фоне обострения политической вражды и насилия. С момента ее начала погибли более 130 кандидатов и активистов.