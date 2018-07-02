Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко встретится 2 июля с делегацией сената США

Предположительно в городе на Неве будут обсуждать возможности нормализации отношений между двумя странами.

Встреча начнётся в 9:30 утра в Смольном — в здании администрации Петербурга. Приветствовать американцев будет губернатор Георгий Полтавченко и спикер законодательного собрания Вячеслав Макаров. Они примут делегацию сенаторов США во главе с сенатором от Штата Алабама, председателем комитета конгресса по ассигнованиям Ричардом Шелби. Это первая за несколько лет парламентская делегация американцев, которая приезжает в Россию. Предполагалось, что их встретит ещё и спикер совета Федерации Валентина Матвиенко, но она не сможет принять участие в мероприятии. После Петербурга сенаторы отправятся в Москву.

По планам политики будут обсуждать перспективы развития отношений между двумя странами. Переговоры пройдут в преддверии встречи Владимира Путина и Дональде Трампа.

Российский и американский президент собираются встретится в Хельсинки 16 июля.