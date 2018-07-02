Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко встретится 2 июля с делегацией сената США
Предположительно в городе на Неве будут обсуждать возможности нормализации отношений между двумя странами.
Встреча начнётся в 9:30 утра в Смольном — в здании администрации Петербурга. Приветствовать американцев будет губернатор Георгий Полтавченко и спикер законодательного собрания Вячеслав Макаров. Они примут делегацию сенаторов США во главе с сенатором от Штата Алабама, председателем комитета конгресса по ассигнованиям Ричардом Шелби. Это первая за несколько лет парламентская делегация американцев, которая приезжает в Россию. Предполагалось, что их встретит ещё и спикер совета Федерации Валентина Матвиенко, но она не сможет принять участие в мероприятии. После Петербурга сенаторы отправятся в Москву.
По планам политики будут обсуждать перспективы развития отношений между двумя странами. Переговоры пройдут в преддверии встречи Владимира Путина и Дональде Трампа.
Российский и американский президент собираются встретится в Хельсинки 16 июля.
Комментарии1
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arye_11 02 июля 2018 | 06:16
Алё, дорогая редакция...
Это что такое - "выгородка на Неве"?
Правильно надо писать - "выродка на Неве".