Несколько человек были задержаны в разных городах на акциях против планируемого повышения пенсионного возраста

Трое активистов были доставлены в отдел полиции в Кургане, когда они вышли на пикет. Двое – в Саратове, где проходил митинг. В Москве на Пушкинской площади задержали женщину, которая стояла в одиночном пикете против пенсионной реформы. Митинги и пикеты против планов правительства прошли в десятках российских городов. Один из самых массовых — в Омске. Там, по данным агентства «Омск-Информ», на акцию вышли пять тысяч человек. В Челябинске митинг собрал около двух тысяч, в Комсомольске-на-Амуре — около полутора тысяч.

География митингов внушительная, и это может в определенной степени повлиять на итоговое решение правительства, высказал «Эху» свое мнение политолог Валерий Соловей. Динамика недовольства граждан очень впечатлила администрацию президента, полагает Валерий Соловей.