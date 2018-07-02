Несколько человек были задержаны в разных городах на акциях против планируемого повышения пенсионного возраста
Трое активистов были доставлены в отдел полиции в Кургане, когда они вышли на пикет. Двое – в Саратове, где проходил митинг. В Москве на Пушкинской площади задержали женщину, которая стояла в одиночном пикете против пенсионной реформы. Митинги и пикеты против планов правительства прошли в десятках российских городов. Один из самых массовых — в Омске. Там, по данным агентства «Омск-Информ», на акцию вышли пять тысяч человек. В Челябинске митинг собрал около двух тысяч, в Комсомольске-на-Амуре — около полутора тысяч.
География митингов внушительная, и это может в определенной степени повлиять на итоговое решение правительства, высказал «Эху» свое мнение политолог Валерий Соловей. Динамика недовольства граждан очень впечатлила администрацию президента, полагает Валерий Соловей.
Комментарии3
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rus 02 июля 2018 | 06:09
А россияне против вступления, в отличии от хохлов, в семью европейских народов - мужественно работающие до 68 лет и не залупаясь на своих хозяев!
kochar 02 июля 2018 | 06:19
"...Динамика недовольства граждан очень впечатлила администрацию президента, полагает Валерий Соловей."
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Скоро впечатления народа сгладит главный ,просто пожурит бояр и чуточку вазелина.
radionews 02 июля 2018 | 06:56
Красота.
Главное, все корректно, никого не дубасили, полицаи не кричали на пенсов "Ну, хххорьки!"
Теперь молча, распознав лица экстремистов, полиция их загребает лет на надцать - экстремисты.
И рашки как миленькие сами откажутся вообще от всяких пенсий, хорошо понимая, что в русской тюрьме пенсий нет.
Тут очень важно, чтоб народ сам этого захотел, а русский народ уже очень - очень хочет.
Вова всех переиграл.