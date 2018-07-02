Правительственный кризис назревает в Германии из-за миграционной проблемы

Министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер, по словам источников в его партии, Христианском социальном союзе Баварии, намерен подать в отставку. Он решил пойти на такой шаг в знак несогласия с позицией канцлера Ангелы Меркель по вопросу о мигрантах.

Тем временем Социал-демократическая партия Германии сегодня примет свою программу по миграционному вопросу. Главный его пункт — общеевропейское решение проблемы беженцев.

Программа СДПГ состоит из пяти пунктов и была разработана тесным кругом членов партии под руководством ее председателя Андреи Налес и вице-канцлера Олафа Шольца. Тем самым социал-демократы наконец-то обозначат свою позицию по миграционному вопросу. Проект программы носит заголовок «Лучше друга за друга, чем друг против друга».

В споре о беженцах между партиями консервативного блока — в частности, Христианско-социальным союзом под руководством Хорста Зеехофера и Христианско-демократическим союзом под руководством Ангелы Меркель — СДПГ, скорее, встала на позиции канцлера. Немецкие социал-демократы поддерживают образование общеевропейской системы предоставления убежища и солидарного разделения ответственности за прием беженцев между странами Евросоюза.

Решение саммита ЕС, принятое в конце июня, СДПГ рассматривает как «задание по-новому организовать европейский режим предоставления убежища на основе гуманной практики». Канцлер и СДПГ отказываются от единоличного решения некоторых стран не пускать беженцев на своих границах. Открытые границы — это одно из центральных достижений ЕС. Внутренние пограничные контроли нарушали бы принцип свободы передвижения, гласит программа.

Однако СДПГ отвергает образование закрытых лагерей беженцев для мигрантов в Северной Африке. Ангела Меркель поддержала это решение на уровне Евросоюза. Социал-демократы предлагают, со своей стороны, разумную политику иммиграции рабочей силы и поддержку пограничных стран Евросоюза.