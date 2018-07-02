Власти КНДР, по некоторым данным, завершают работу над расширением комплекса по производству баллистических ракет

Речь идет об объекте в районе северокорейского города Хамхын на восточном побережье страны, пишет The Wall Street Journal. Ракеты, которые выпускает этот комплекс, могут достичь континентальной части США, утверждает издание. По его сведениям, работы на объекте якобы шли в то время, когда лидер КНДР Ким Чен Ын встречался с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре. Таким образом, считают авторы статьи, Пхеньян продолжает разработку программ по производству вооружений даже в то время, когда США пытается вынудить его отказаться от них.