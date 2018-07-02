Самолет авиакомпании Tajik Air, летевший из Москвы в Худжанд вернулся в аэропорт «Домодедово»

Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке из-за разгерметизации салона, передает ТАСС. Лайнер развернулся в небе над Рязанью, некоторое время, по данным интернет-сайта Flightradar24.com, он кружил над Воскресенском. Согласно табло рейсов аэропорта, самолет вылетел в 1:03 мск. При этом плановое время отправления — 00:30 мск.