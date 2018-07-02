Голосование на всеобщих выборах завершилось в Мексике
Избирательная кампания проходила на фоне обострения политической вражды и насилия. С момента ее начала погибли более 130 кандидатов и активистов. Высокие шансы занять президентское кресло у бывшего мэра Мехико Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Он обещал развернуть борьбу с коррупцией. При этом коалиция, которую возглавляет политик, как передает ВВС, может отстранить от власти две консервативные партии, правившие Мексикой в течение почти столетия.
Комментарии1
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nepeanois 02 июля 2018 | 05:00
одно радует, всежки есть страны и похуже. у нас антикоррупционеров, хоть и сажают, но ненадолго. и уж, тем более, сразу почти не убивают. а то не напасешься так активистов, если перед каждыми выборами по 130 навальных убивать