Голосование на всеобщих выборах завершилось в Мексике

Избирательная кампания проходила на фоне обострения политической вражды и насилия. С момента ее начала погибли более 130 кандидатов и активистов. Высокие шансы занять президентское кресло у бывшего мэра Мехико Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Он обещал развернуть борьбу с коррупцией. При этом коалиция, которую возглавляет политик, как передает ВВС, может отстранить от власти две консервативные партии, правившие Мексикой в течение почти столетия.