Швейцария приостановила прием мигрантов из Италии и Греции

Они приезжали в страну в рамках программы Евросоюза по переселению беженцев. Как сказал газете «Sonntags Blick» представитель Швейцарского государственного секретариата по миграции, ни в Греции, ни в Италии нет сейчас людей, которые отвечают критериям переселения. Они должны быть зарегистрированы миграционными властями ЕС до октября 2017 года и иметь высокие шансы получить положительное решение о предоставлении убежища. Страна принимала участие в первой программе переселения в 2015 году, взяв на себя обязательство расселить у себя 1500 беженцев из Италии и Греции. Осенью прошлого года ЕС запустил вторую программу. Швейцарии было предложено принять больше беженцев, но запрос был отклонен.