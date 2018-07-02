Сборные Бразилии и Мексики встретятся сегодня в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Игра начнется в Самаре в 17:00. Победитель этого матча сыграет в пятницу с лучшей командой из пары Бельгия – Япония. Они играют сегодня, в 21:00 в Ростове-на-Дону. Накануне в четвертьфинала прошли россияне, которые обыграли испанцев, а также хорваты, которые одержали победу над Данией. В обоих случаях исход игры определили послематчевые пенальти.