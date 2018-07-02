Руководство Христианско-демократического союза Германии поддержало миграционную политику канцлера Ангелы Меркель

Глава правительства выступает за общеевропейское решение проблемы мигрантов. В партии сказали, что считают односторонние шаги в этом вопросе неверным сигналом по отношению к европейским партнерам. Между тем, как передает агентство dpa, глава ближайшего союзника ХДС, Христианского социального союза Баварии Хорст Зеехофер собирается уйти с поста министра внутренних дел в знак несогласия с миграционной политикой Меркель.