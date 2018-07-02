В России собираются блокировать украденные или контрабандные телефоны
Комиссия Совета Федерации одобрила концепцию системы контроля по специальным кодам IMEI. Привезенные из-за границы устройства нужно будет регистрировать, а те, что в базе отсутствуют, или находятся в черном списке, операторы обслуживать не будут, пишут «Ведомости». Регистрировать устройства должны будут и компании-импортеры. Эту процедуру также можно будет пройти в салонах связи или при помощи специального портала, следует из документа. Там говорится, что до 40% мобильных телефонов в Россию ввозят нелегально или занизив таможенную стоимость.
Комментарии1
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pusto1 02 июля 2018 | 03:24
бред полный, если используешь симку во многих устройствах, какая разница с какого микрофона говоришь и слущаешь собеседника.