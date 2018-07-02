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02:03, 02 июля 2018

Федеральное бюро «Яблока» планирует обсудить сегодня ситуацию в  московском отделении партии

Не исключается, что будет рассмотрен вопрос о приостановке полномочий руководства отделения. Конфликт разгорелся из-за выбора кандидата на пост мэра Москвы от партии. Бюро поддерживало главу муниципального совета Гагаринский Елену Русакову. Конференция московского «Яблока» проголосовала за выдвижение лидера столичного отделения партии Сергея Митрохина. Сегодня же Замоскворецкий суд Москвы должен рассмотреть по существу иск Митрохина к руководству «Яблока». Он оспаривает решение об отмене его выдвижения в качестве кандидата на выборы мэра.

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