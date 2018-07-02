Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу на ограничение Кириллу Серебренникову срока для ознакомления с уголовным делом
Басманный суд отвел на это обвиняемым по делу «Седьмой студии» времени до 19 июля. Серебренникова, директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум, бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина обвиняют в хищении 133 млн. рублей, которые бюджет выделял на реализацию проекта «Платформа». Они себя виновными не признают.
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