Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу на ограничение Кириллу Серебренникову срока для ознакомления с уголовным делом

Басманный суд отвел на это обвиняемым по делу «Седьмой студии» времени до 19 июля. Серебренникова, директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум, бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина обвиняют в хищении 133 млн. рублей, которые бюджет выделял на реализацию проекта «Платформа». Они себя виновными не признают.