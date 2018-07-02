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02:03, 02 июля 2018

Администрация детского лагеря «Энергетик» в Краснодарском крае опровергает сообщения о закрытии

В минувшие выходные об этом сообщили агентства со ссылкой на Роспотребнадзор. Как сказали «Эху» в самом лагере, они работают в обычном режиме. Анапский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства Роспотребнадзора о приостановке деятельности учреждения. Нарушения, о которых говорит ведомство, незначительные. При этом никто из детей в лагере не заболел. В то же время, Роспотребнадзор настаивает на закрытии лагеря, это ставит под угрозу расселения 1300 детей, подчеркнули в руководстве «Энергетика».

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