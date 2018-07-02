Туроператор «Аврора БГ» вслед за «Натали Турс» сокращает чартерные программы

Компания отменила чартеры из Санкт-Петербурга в Болгарию и Черногорию. В одном из этих случаев, по словам представителей Ассоциации туроператоров России, причиной стали низкие финансовые показатели. «Аврора БГ» обещает вывезти всех находящихся за границей туристов и выполнить все обязательства по всем своим программам. В том числе по организации детского отдыха в оздоровительных лагерях Болгарии и Черногории. До марта этого года «Аврора БГ» принадлежала владельцам туроператора «Матрешка Тур», который прекратил работу в конце июня из-за финансовых проблем