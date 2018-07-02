Сборная Хорватии стала соперником россиян в четвертьфинале чемпионата мира по футболу
Накануне вечером хорваты обыграли в Нижнем Новгороде Данию. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время голов забито не было. В серии пенальти сильнее оказались хорваты — 3:2. Это был уже второй раз на этом первенстве, когда победителя определяли с помощью пенальти. Накануне в первый раз такое произошло на матче Россия-Испания. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Послематчевые пенальти – 3:4 в пользу россиян. Четвертьфинальная игра между сборными Хорватии и России пройдет 7 июля в Сочи.
Комментарии3
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master_superanalitik 02 июля 2018 | 01:47
Хорваты - это те же сербы, но только принявшие католичество. Поэтому русские должны сделать всё чтобы замочить католиков в сортире.
polikarpich 02 июля 2018 | 02:38
master_superanalitik: А католичество - это плохо?
proxozhij 02 июля 2018 | 01:50
Песков уже заказа хорватам обратные билеты. Все по плану Кремля.