Сборная Хорватии стала соперником россиян в четвертьфинале чемпионата мира по футболу

Накануне вечером хорваты обыграли в Нижнем Новгороде Данию. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время голов забито не было. В серии пенальти сильнее оказались хорваты — 3:2. Это был уже второй раз на этом первенстве, когда победителя определяли с помощью пенальти. Накануне в первый раз такое произошло на матче Россия-Испания. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Послематчевые пенальти – 3:4 в пользу россиян. Четвертьфинальная игра между сборными Хорватии и России пройдет 7 июля в Сочи.