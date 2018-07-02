МВД по Чувашии опровергает сообщения о задержании автобусов с бразильскими болельщиками
Такая информация не соответствует действительности, говорится на сайте ведомства. Накануне издание Znak.com со ссылкой на правозащитника Владимира Юсупова писало, что полицейские в Чувашии якобы высадили почти 2,5 тыс. бразильцев для обысков. При этом утверждалось, что они остановили 90 автобусов. Иностранцы, по словам правозащитника, хотели посмотреть матч Франция — Аргентина в Казани, а затем выехать на игру бразильской команды в Самаре.
Комментарии2
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zemljanka 02 июля 2018 | 01:22
Да ладна, кто же поверит целому МВД.
Спасибо скажите своим ментам, что прославили Чувашию.
neon999 02 июля 2018 | 02:03
Совком повеяло: тогда тоже о событиях не сообщали, а публиковали сразу "опровержения"
из которых нужно было что-то читать между строк.