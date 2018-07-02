Несколько человек были задержаны в разных городах на акциях против планируемого повышения пенсионного возраста
Трое активистов были доставлены в отдел полиции в Кургане, когда они вышли на пикет. Двое – в Саратове, где проходил митинг. В Москве на Пушкинской площади задержали женщину, которая стояла в одиночном пикете против пенсионной реформы. Митинги и пикеты против планов правительства прошли в десятках российских городов. Один из самых массовых — в Омске. Там, по данным агентства «Омск-Информ», на акцию вышли пять тысяч человек. В Челябинске митинг собрал около двух тысяч, в Комсомольске-на-Амуре — около полутора тысяч.
Комментарии1
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i_one_off 02 июля 2018 | 02:15
"Слова
у нас
до важного самого
в привычку входят,
ветшают, как платье.
Хочу
сиять заставить заново
величественнейшее слово
«ПАРТИЯ».
Единица! -
Кому она нужна?!
Голос единицы
тоньше писка.
Кто её услышит? -
Разве жена!
И то
если не на базаре,
а близко.
Партия -
это
единый ураган,
из голосов спрессованный
тихих и тонких,
от него
лопаются
укрепления врага,
как в канонаду
от пушек
перепонки.
Плохо человеку,
когда он один.
Горе одному,
один не воин -
каждый дюжий
ему господин,
и даже слабые,
если двое.
А если
в партию
сгрУдились малые -
сдайся, враг,
замри
и ляг!
Партия -
рука миллионопалая,
сжатая
в один
громящий кулак."
В. Маковский