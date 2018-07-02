Франция отозвала своего посла из Венгрии
Главу дипмиссии в Будапеште Эрика Фурнье отправили в отставку из-за скандала с утечкой конфиденциальной переписки. В письме, которое опубликовал французский сайт Mediapart, посол поддержал подход венгерских властей к решению миграционного вопроса. Фурнье призвал не принимать против Венгрии репрессивных мер. Президент Франции Эммануэль Макрон несколько дней назад подчеркнул, что не разделяет взгляды посла. В то же время он дал понять, что Париж не собирается отправлять Фурнье в отставку.
Комментарии3
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master_superanalitik 02 июля 2018 | 01:45
Франция отозвала своего посла из Венгрии
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И в Франции и в Венгрии когда-то стояли русские войска. Поэтому Европа - это зона ответственности Российской Империи. Но США теперь обязаны кормить Цэевропейцев, так как они в ответе за тех кого приручили.
honduras_na_colime 02 июля 2018 | 01:53
master_superanalitik: Видишь ли, мастер-онанитик, на Московии когда-то стояли войска Орды.
И намного дольше, чем репоеды во Франции или в Венгрии.
Значит, Пацакия - это зона ответственности Золотой Орды.
Правда, вы должны кормить мадур, асадов, орбанов, лепенш, шредеров, крысчан, лугандонцев, кадыровых, абхазцев, и даже кубинцев с северокорейцами.
Ну, как-то так.
neon999 02 июля 2018 | 01:59
Видимо, сегодня журналистам приказали вывешивать всякую хрень вместо новостей, чтобы не мешать радоваться клиентам футбольными успехами.