Министр внутренних дел Германии намерен подать в отставку из-за разногласий с канцлером по миграционной политике
Хорст Зеехофер также собирается уйти с поста председателя Христианского социального союза Баварии, рассказал источник агентства dpa в партии. О своих планах министр объявил на закрытом заседании руководства ХСС в Мюнхене. Официальное прошение об отставке Зеехофер еще не подписал, его соратники пытаются отговорить от такого шага. Глава МВД настаивает на более жесткой миграционной политике и считает недостаточными предложения канцлера Ангелы Меркель перемещать прибывающих беженцев в специальные центры распределения.
Комментарии2
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edward_sakash 02 июля 2018 | 01:41
А что ещё желает предложить этот чиновник, если беженцы в лагерях и так живут в пыточных условиях и десятками тысяч бегут из Германии?
master_superanalitik 02 июля 2018 | 01:51
Министр внутренних дел Германии намерен подать в отставку из-за разногласий с канцлером по миграционной политике
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Германии следует заключить договор с Россией о выдаче мигрантов, которых следует направлять на освоение Сибири и Дальнего Востока с крайним севером. После того как мигранты пройдут испытательный трудовой срок в России - их следует отправить обратно в Германию.