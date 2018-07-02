Министр внутренних дел Германии намерен подать в отставку из-за разногласий с канцлером по миграционной политике

Хорст Зеехофер также собирается уйти с поста председателя Христианского социального союза Баварии, рассказал источник агентства dpa в партии. О своих планах министр объявил на закрытом заседании руководства ХСС в Мюнхене. Официальное прошение об отставке Зеехофер еще не подписал, его соратники пытаются отговорить от такого шага. Глава МВД настаивает на более жесткой миграционной политике и считает недостаточными предложения канцлера Ангелы Меркель перемещать прибывающих беженцев в специальные центры распределения.