Глава МВД Германии Зеехофер на фоне разногласий с Меркель по миграционной политике намерен подать в отставку

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер на фоне разногласий с канцлером Ангелой Меркель по миграционной политике намерен подать в отставку. Об этом сообщает агентство «Дпа» со ссылкой на источники в президиуме Христианско-социальной партии. В Мюнхене проходит заседание президиума партии, сообщается, что Х.Зеехофер заявил на заседании о своем намерении подать в отставку с постов главы МВД и председателя ХСС.