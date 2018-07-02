Глава МВД Германии Зеехофер на фоне разногласий с Меркель по миграционной политике намерен подать в отставку
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер на фоне разногласий с канцлером Ангелой Меркель по миграционной политике намерен подать в отставку. Об этом сообщает агентство «Дпа» со ссылкой на источники в президиуме Христианско-социальной партии. В Мюнхене проходит заседание президиума партии, сообщается, что Х.Зеехофер заявил на заседании о своем намерении подать в отставку с постов главы МВД и председателя ХСС.
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