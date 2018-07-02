Лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин сегодня будет судиться с федеральным бюро своей партии

Его иск рассмотрит Замоскворецкий суд Москвы.

Федеральное бюро партии Яблоко дважды отменило выдвижение Сергея Митрохина в мэры Москвы. Несмотря на то, что делегаты конференции столичного отделения партии, которым политик руководит, одобрили его кандидатуру. В федеральном бюро на это сказали, что решение о голосовании принималось в обход устава партии. Поскольку кандидатура Митрохина не была согласована с её руководством. Замоскворецкий суд Москвы в прошлую среду приостановил решение федерального бюро «Яблока». Назначил на сегодня рассмотрение иска Митрохина и привлёк партию в качестве ответчика. По словам политика, федеральное бюро Яблока дважды нарушило устав. И добавил, что ответственность перед избирателями обязывает его идти до конца. Митрохин также записал обращение к одному из основателей партии Григорию Явлинскому и призвал его поддержать его на выборах мэра Москвы. Тем временем руководство партии Яблоко сегодня намерено рассмотреть вопрос о расформировании московского отделения, сообщили РБК источники в партии.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Документы на выдвижение подали больше 30ти человек, включая действующего мэра Собянина.