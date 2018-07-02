Лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин сегодня будет судиться с федеральным бюро своей партии
Его иск рассмотрит Замоскворецкий суд Москвы.
Федеральное бюро партии Яблоко дважды отменило выдвижение Сергея Митрохина в мэры Москвы. Несмотря на то, что делегаты конференции столичного отделения партии, которым политик руководит, одобрили его кандидатуру. В федеральном бюро на это сказали, что решение о голосовании принималось в обход устава партии. Поскольку кандидатура Митрохина не была согласована с её руководством. Замоскворецкий суд Москвы в прошлую среду приостановил решение федерального бюро «Яблока». Назначил на сегодня рассмотрение иска Митрохина и привлёк партию в качестве ответчика. По словам политика, федеральное бюро Яблока дважды нарушило устав. И добавил, что ответственность перед избирателями обязывает его идти до конца. Митрохин также записал обращение к одному из основателей партии Григорию Явлинскому и призвал его поддержать его на выборах мэра Москвы. Тем временем руководство партии Яблоко сегодня намерено рассмотреть вопрос о расформировании московского отделения, сообщили РБК источники в партии.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Документы на выдвижение подали больше 30ти человек, включая действующего мэра Собянина.
Комментарии5
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sparky 02 июля 2018 | 00:16
Сергей, пора бы уже закончить эту позорную бодягу. Иначе позору будет еще больше.
shtirlitz77 02 июля 2018 | 01:00
sparky: "...Иначе позору будет еще больше..."
Куда уж больше!
Даже самые преданные адепты партии махнули на нее рукой.
А главное, куда-то исчез Мельников, который "пораженья от победы" уж точно не отличал.
tks 02 июля 2018 | 00:52
Сексот-гэбил Митрохин.
roman_l Роман Филиппов 02 июля 2018 | 00:56
Буря в стакане. Кому это еще интересно?
abuvgrobu 02 июля 2018 | 01:01
Лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин сегодня будет судиться с федеральным бюро своей партии
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Звучит ка долбак продолжает маяться херней..