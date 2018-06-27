Акции против повышения пенсионного возраста прошли в нескольких десятках российских городов
География митингов внушительная, и это может в определенной степени повлиять на итоговое решение правительства. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Валерий Соловей.
Динамика недовольства граждан очень впечатлила администрацию президента, добавил Валерий Соловей.
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