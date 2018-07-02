Сегодня на Чемпионате Мира по футболу определятся еще два четвертьфиналиста

Первыми в 17 часов на поле Самара-арены выйдут футболисты Бразилии и Мексики. Фаворит в этом противостоянии кажется очевидным. Склоняются к победе Бразильцев и букмекеры. Вот только десятки тысяч мексиканцев на трибунах стадиона и в его окрестностях должны стать для своей сборной серьезным подспорьем. А на что способна Мексика на кураже, нынешний Чемпионат мира уже продемонстрировал.

В другой сегодняшней встрече дня предматчевый расклад сил тоже не вызывает сомнений. Сборная Бельгии уже заявила о своих претензиях на самые высокие места. И не только результатами, но и игрой. Атакующий напор красных японцам остановить будет архисложно.

Матч между сборными Бельгии и Японии начнется в Ростове на Дону в 9 вечера.