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00:01, 02 июля 2018

Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

В матче одной восьмой финала наши обыграли Испанию. Основное и дополнительное время матча в «Лужниках» завершилось вничью 1:1. Все решила серия послематчевых пенальти — 4:3. Центр Москвы до сих пор заполнен ликующими болельщиками. Они размахивают российскими флагами, скандируют «Россия, Россия», с улиц непрерывно доносятся автомобильные сигналы. В четвертьфинале сборная России встретится с победителем пары Хорватия — Дания. Основное время этого матча завершилось вничью 1:1 Два дополнительных тайма по 15 минут результат не изменили. Исход игры решили послематчевые пенальти. 3:2 в пользу Хорватии, которая становится нашим соперником по одной четвертой финала.

Комментарии

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proxozhij 02 июля 2018 | 00:07

Хреново это... Все покупается и все продается. Даже короли.

vavylo 02 июля 2018 | 00:12

На очереди - в четвертьфинале затянуть в омут нашей тягомотины сборную Хорватии! ))
Йо!

suren_112 02 июля 2018 | 00:17

vavylo:
Поговаривают, что над футболистами сборной России висит угроза расстрела. Поэтому им нечего терять. Им придется выиграть ЧМ.

viktorova 02 июля 2018 | 00:27

suren_112: это у пригожинских холуев такие правила? Расстреливают за плохую работу?

suren_112 02 июля 2018 | 00:37

viktorova:
А мне не жалко. Вся сборная - путинские холуи. Они ведь не за победу играют, а чтобы Путину понравиться.

gordy 02 июля 2018 | 00:44

В субботу было зрелище, а в воскресенье - скука?

viktorova 02 июля 2018 | 00:58

suren_112: наконец-то с ботом пообщался... давно хотел понять, что это такое.

yuliana0109 02 июля 2018 | 00:17

vavylo: Ну Хорватию-то не хитро купить, если уж Испанию, не говоря про арабов купили. Путин, не знающий своей зарплаты с Сечиными-Тимченками и прочими Роттенбергами не сильно пострадают от такой сделки

suren_112 02 июля 2018 | 00:20

yuliana0109:
Пора мировому сообществу остановить зарвавшуюся Рашку-засрашку.
Огреть бы ее пару раз ядерной дубиной.

suren_112 02 июля 2018 | 00:13

proxozhij:
Путин купил чемпионат. Этот злодей способен скупить весь мир. Если этот ублюдок нагнет Америку, то нам либералам придет конец. Сталинский ГУЛАГ, покажется пионерлагерем.

boldu1n 02 июля 2018 | 00:14

proxozhij: Ппрокладка...совсем тронулся? За тебя ни кто ломаного гроша не даст.

aleksandr39 02 июля 2018 | 00:45

proxozhij: Одна радость ,что каждый день дорожает бензин в России .

suren_112 02 июля 2018 | 00:56

aleksandr39:
То что русские в России не являются в большинстве собственниками автомобилей, сдерживает общество от общенародного бунта.

antimalin 02 июля 2018 | 00:11

Я рад, что Дания вылетела из ЧМ-18
Болел за хорватов больше.
Теперь сборная России встретится со сборной Хорватии 7 июля в Сочи!
За Россию!

lion64__2 02 июля 2018 | 00:12

Плохо свидомые и либерасты стимулировали соперников сборной России. Послали королю саудитов пароход сала, а всё впустую.

zemljanka 02 июля 2018 | 00:17

Успеха ребятушки! Удачи.
Сегодня достойно держались. Спасибо отдельное Акинфееву! Сделали вратари сегодня победы своим командам.

suren_112 02 июля 2018 | 00:22

zemljanka:
Как же мы все вас русских ненавидиммммм !!!!
Ненавижжжжуууу...

nersesov 02 июля 2018 | 00:32

suren_112: мы сделаем все возможное чтобы у вас это чувство не проходило )))

zemljanka 02 июля 2018 | 00:48

suren_112: Бедолага. В отличие от Вас - люблю всех людей. Ненависть превращает людей в нелюдей, не всегда наверное.
Как тут обзывали - я узкоглазая - но вот дальше не вспомню, что-то необычное добавили.
А мы - это кто? Вы вещаете от народа своего? Так скажите.
Не уподобляйтесь антисемитам, нацистам и ксенофобам. И вычерпывайте из души ненависть и злобу. Это плможет и в темные времена оставаться человеком.

proxozhij 02 июля 2018 | 00:20

И никому это не кажется странным, да? Команда, которую страшно выпустить даже против привязанных к колышкам резиновых надувных баб, вдруг выигрывает у Испании? И то, что одновременно увеличивают пенсионный возраст и многое другое дорожает ОДНОВРЕМЕННО?

suren_112 02 июля 2018 | 00:32

proxozhij:
Когда английская "Телеграф" писала об электромагнитном допинге, не подверженном химическому анализу, то все хихикали. А вот вам, пожалуйста, новый гибридный допинг. Что, кто-то теперь сомневается в злодее Путине?

polikarpich 02 июля 2018 | 00:34

proxozhij: Тем, кто способен думать головой - кажется. Но здесь явно всё не так просто. Не в лобовую всех тупо покупали. Подмазывали там, где, кого и когда надо.
Это потом, безусловно, вылезет наружу. И уже в ушах свербят вопли "вато-портянок":"Русофобы проклятые! Они хотят отнять у нас победу!"

proxozhij 02 июля 2018 | 00:46

polikarpich: Погано то, что Путин действительно покупает очень многих. И уверен в своей безнаказанности.

suren_112 02 июля 2018 | 00:49

polikarpich:
Британская "Телеграф" еще после победы России над Египтом писала, что электромагнитные излучатели, гораздо эффективнее заменят химические средства стимулирования. Главное ни одна антидопинговая служба не запиленгует новейшие российские разработки.
Одно странно. Ваш портрет Карпова, урожденного актера Котлярского, ярого путиниста и путриота.

davi__koloradov 02 июля 2018 | 00:25

Прокуратура Египта уже проверяет свою сборную. Испания следующая. А расплатился плешивый расеянскими пенсиями.

lion64__2 02 июля 2018 | 00:30

davi__koloradov: а вы, поганцы, пароход сала персонально королю саудитов послали, но не помогло

nersesov 02 июля 2018 | 00:35

davi__koloradov: хохлозадый, на огород выйди, раздави пару колорадских жуков. Может, полегчает тогда.

skanon 02 июля 2018 | 00:34

Ну что, молодцы, хотя "гол отбили" чисто по-русски - уем. Всё равно - молодцы!
Переиначивая известное выражение, можно сказать, что это был - "Уй Бога"! )

salut__521 02 июля 2018 | 00:42

Ну далее полуфинал со Швейцарией, финал с Японией, и говняшка ЧЕМПИЁН!!!..

suren_112 02 июля 2018 | 00:52

salut__521:
НИКОГДА ГОВНОРАШКА НЕ СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ... НИКОГДА... НЕНАВИЖУ РУССКУЮ ВАТУ.

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