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23:47, 01 июля 2018

Сборная России встретится со сборной Хорватии в матче 14 финала чемпионата мира

Хорватия обыграла Данию в серии послематчевых пенальти. Матч завершился со счетом 3:2. После основного времени счет был 1:1.

Комментарии

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liquidsky__ 01 июля 2018 | 23:52

Шмейхель младший еще старшего перерастет.

yuliana0109 01 июля 2018 | 23:57

liquidsky__: Чемпионат купленный. В финал выведут Уругвай. Потом скажут, что проигради только Чемпиону мира, а если еще бабла не пожалеют, то скажут, что взяли реванш за единственное поражение. Для покупки игроков , судей нет, а для остальных денег нет, но вы держитесь. Хорошего настроения!

olegleon 02 июля 2018 | 00:00

yuliana0109: ну и истерика у тебя! "Для покупки игроков , судей нет, а для остальных денег нет"
сама то поняла что написала, вояка с Россией? или ты там на горькую налегаешь с горя?

lion64__2 02 июля 2018 | 00:33

olegleon: горилки целое ведро выжрала эта простите,утка, закусила жареными тампаксами

glotov 01 июля 2018 | 23:53

Болеем за наших!!!

danko1 01 июля 2018 | 23:54

И датчан жаль. Не повезло.
Пенальти- это лотерея.
Но нам опять повезло, что не самый сильный соперник попался.
На чемпионатах бывают неожиданные чемпионы, на которых никто не ставит и которые после ничего не показывают.
Как Греция в 2004г.

fresh_breeze 02 июля 2018 | 00:03

danko1:

Всё это лирика про везение. Нет групп, состоящих из одних слабаков или из одних сильных команд. А то, что потом в плэй-офф выходят типа слабаки, означает, что кто-то их сильно недооценил.
Если хорваты вышли в 1/4, значит, с ними тоже придётся попотеть.

А насчёт того, что пенальти — это лотерея, согласен, сам не люблю, когда итог игры решается по пенальти. Но как-то же надо игру закончить.

zemljanka 02 июля 2018 | 00:07

Поздравляем хорватов!
Обе игры сделали вратари!
Будем желать нашим ребятам пробиться в полуфинал. Так держать!
Молодцы!!!

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