19 человек погибли в результате взрыва в афганском Джалалабаде
Как передают местные СМИ, 17 жертв были членами афганской общины сикхов и индусов. Среди погибших — единственный кандидат от этой общины в депутаты парламента, а также лидер национальных меньшинств. Перед взрывом в городе побывал президент страны Мухамад Ашраф Гани он открывал строительство медцентра. Пока ни одна террористическая группировка ответственность за взрыв на себя не взяла.
Комментарии3
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tks 01 июля 2018 | 23:07
Афган - территория ЗЕРО.
minerr 01 июля 2018 | 23:23
tks: А где появляется НАТО всё становится территорией ЗЕРО.
satttana_perrrkele 01 июля 2018 | 23:26
был я в Джалалабаде, в 1985-ом.
Людьми там были только мы (остальные - муслимы).
Уродство и дегенератизм.
Я туда не просился, но побывав: осталось ощущение брезгливости, грязи и подонства (хуже чем замполиты)