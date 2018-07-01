19 человек погибли в  результате взрыва в  афганском Джалалабаде

Как передают местные СМИ, 17 жертв были членами афганской общины сикхов и индусов. Среди погибших — единственный кандидат от этой общины в депутаты парламента, а также лидер национальных меньшинств. Перед взрывом в городе побывал президент страны Мухамад Ашраф Гани он открывал строительство медцентра. Пока ни одна террористическая группировка ответственность за взрыв на себя не взяла.