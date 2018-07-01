Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

В матче одной восьмой финала наши обыграли Испанию. Основное и дополнительное время матча в «Лужниках» завершилось вничью 1:1. Все решила серия послематчевых пенальти — 4:3.

Центр Москвы сейчас заполнен ликующими болельщиками. Они размахивают российскими флагами, скандируют «Россия, Россия», с улиц непрерывно доносятся автомобильные сигналы.

В четвертьфинале сборная России встретится с победителем пары Хорватия — Дания. Основное время этого матча завершилось вничью 1:1 Назначены два дополнительных тайма по 15 минут.