Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу
В матче одной восьмой финала наши обыграли Испанию. Основное и дополнительное время матча в «Лужниках» завершилось вничью 1:1. Все решила серия послематчевых пенальти — 4:3.
Центр Москвы сейчас заполнен ликующими болельщиками. Они размахивают российскими флагами, скандируют «Россия, Россия», с улиц непрерывно доносятся автомобильные сигналы.
В четвертьфинале сборная России встретится с победителем пары Хорватия — Дания. Основное время этого матча завершилось вничью 1:1 Назначены два дополнительных тайма по 15 минут.
Комментарии20
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vor_on 01 июля 2018 | 23:03
вооот...могут же и, что характерно, без мельдония, дюшесов и прочих сантехников
davi__koloradov 01 июля 2018 | 23:05
Теперячи расейским пенсам пенсии совсем отменят. Надо же с испанцами расплачиваться.
neburzhui2 01 июля 2018 | 23:07
Нет, это хорошо. Пусть из ничего праздник. Молодостью пахнуло. :-))
danko_vobla 01 июля 2018 | 23:15
davi__koloradov: сочувствую старухе данко1!
parasuk_ 01 июля 2018 | 23:19
danko_vobla: Не померла бы, старая. В ее возрасте и такое нервное потрясение.
serge_moro 01 июля 2018 | 23:19
davi__koloradov: Футбол широко шагает по всему миру.Такого сенсационного мундиаля ,как в России ,человечество не помнит. Сенсация на сенсации,практически ежедневно.
Казалось бы испанцы должны были легко обыграть команду,которая намного слабее их. Но, первый тайм показал,что после гола испанцев ,испанцы стали играть так,как-будто они уже сделали свое дело и не хотят больше забивать. Матч ,на мой взгляд страноватый ,но это не умоляет самой победы. Как ,говорят спорткомитет интрересует результат. А результат сногшибательный, невероятный, впечетляющий настолько,что в дальнейшем можно уже поверить,что россиянам по зубам и четвертьфинал ,и полуфинал, и даже финал. Могу себе только представить,что будет со страной ,если россияне будут играть 15 июля в Лужниках в финале.Думаю,что Путин и еще 5-10 чиновников высшего звена будут на стадионе. Футбол-огромная сила ,с которой может только сравниться красота . Россия проводит этот чемпионат на самом высочайшем уровне. Возможно,по организации этот чемпионат лучший в истории ФИФА. Что, что а пуcкать пыль в глаза иностранцам мы умеем лучше других.
olegleon 01 июля 2018 | 23:19
davi__koloradov: а твои сколько бабла получили от хорватов за позорный проигрыш дома?
tks 01 июля 2018 | 23:04
2008 год - 4 е место в ЧЕ-2008. Война с Грузией.
2014 год - 1 е место в медальном зачёте ОИ-2014. Аннексия Крыма, война на Украине.
2018 год - четвертьфинал в ЧМ-2018. Война с ***?
P.S. Когда не станет Крысогнома радость будет ещё большая.
parasuk_ 01 июля 2018 | 23:12
tks: Будут порашников к миру принуждать, а то обнаглели они в преддверии чм ;)
nitsahon 01 июля 2018 | 23:13
tks: если бы рос.сборная не прошла в четвертьфинал, ваша логическая цепочка имела бы тот же вид?
tks 01 июля 2018 | 23:23
nitsahon: Нет, она на этом бы здесь прервалась. Но поскольку спорт для путистов это как война, то эта цепочка всегда имеет "шанс" на продолжение.
salut__521 01 июля 2018 | 23:07
Игра была равна, играли два говна. Победило, как и положено, говнейшее...
olegleon 01 июля 2018 | 23:21
salut__521: нет. говнейшие даже на чемпионат не попали
doxerom 01 июля 2018 | 23:08
Все тайна. За сколько купили этот мундиаль, сколько ушло на покупку выигрышей... Всплывет все один хрен.
aleksandr39 01 июля 2018 | 23:09
Этот день станет государственным праздником России ,всех футболистов сборной назначить депутатами ГОСДУРЫ с пожизненным содержанием за счет государства ,каждый год в этот день в России будет повышаться пенсионный возраст .
sabotage_nik 01 июля 2018 | 23:09
Высокодуховный футбол плюс+скрепы- помогли сотворить чудо не Земное !Хотя создалось впечатление что все куплено и экспорт коррупции набирает обороты !
parasuk_ 01 июля 2018 | 23:10
Обиженные на весь мир либероиды забились в свой виртуальный петушатник и кудахчут оттуда что-то нечленораздельное :)
glotov 01 июля 2018 | 23:10
Всех с победой нашей сборной!!!!
hangman19 01 июля 2018 | 23:11
хутинчмо
sim202_ 01 июля 2018 | 23:15
Победа под наркозом
Голкипер сборной России спас убогую команду, на поле которой прошла почти вся игра. Темп матча можно назвать «мухи дохнут на лету». Но Россия вышла в четвертьфинал, и только благодаря своему вратарю. Спорным был и назначенный пенальти по воротам испанцев, когда мяч во вратарской площадке просто отрекошетил в руку игрока сзади. Это не «игра рукой». Если бы не это спорное решение арбитра из Нидерландов, сборная России проиграла бы матч без доп. времени и без серии пенальти. А так, по серии пенальти, выиграла. Благодаря одному вратарю.
Но ничего. Укол сделан. Анестезия введена успешно. Повышение пенсионного возраста, ставки НДС и тарифов ЖКХ зайдёт безболезненно... Радуйтесь и готовьте ваши денежки, путинской ОПГ на их пенсии.
Можно и в Донбасс зайти целиком, если чо. И в Беларусь. Народонаселение под наркозом, и профинансирует, и профашизирует. Помните, 1936 год, Олимпиада в Берлине? Было такое... Была Олимпиада и в Сочи... Было и такое... А теперь...? Чего ждать теперь, после ЧМ?
Вячеслав Рабинович