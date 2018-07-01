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22:03, 01 июля 2018

Тысячи болельщиков устремились в центр Москвы праздновать выход нашей футбольной сборной в четвертьфинал ЧМ

Тысячи болельщиков устремились сегодня вечером в центр Москвы праздновать выход нашей футбольной сборной в четвертьфинал ЧМ.

Этим вечером одной большой фан-зоной, пожалуй, стал весть столичный центр. В одночасье после серии послематчевых пенальти между испанцами и россиянами Никольская «взорвалась» аплодисментами и завибрировала тысячами голосов – «Россия, Акинфеев, победа». Радостное брожение на улицах, восторженные глаза людей на Арбате, шумные пляски в Камергерском переулке, обнимания не стихают и по сию минуту, хотя прошло уже несколько часов после того, как точки над «и» в 1/8 финала были расставлены.

Удивительно, но еще во время дополнительного времени спокойная Манежная площадь в считанные минуты заполнилась людьми. Болельщики нашей команды высыпали на Театральную площадь, тротуары Тверской. Автомобили приветствуют болельщиков гудками, им вторят прохожие – он во всеоружии, самые разные звукоиздающие инструменты в руках. И градус только растет – Москва празднует, море счастливых лиц, а довольно многочисленные полицейские реагируют на все это весьма снисходительно – вне зависимости от состояния болельщиков и степени их эйфории.

Сегодня наши в матче 18 Финала добились победы над национальной командой Испании. Все решила серия послематчевых пенальти  — 4:3. Главный тренер россиян Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» сказал, что залог победы над испанцами в правильной оценке соперника.

Одним из  забитых 11-метровых отличился Александр Головин.

Героем матча стал российский голкипер Игорь Акинфеев.

Владимир Путин уже поздравил сборную России с выходом в четверть финал ЧМ. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин не смог приехать на матч в «Лужниках», однако следил за игрой и дважды звонил Черчесову. Сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира. Лучший результат сборной СССР на  чемпионатах мира  — бронзовые медали за четвертое место на  ЧМ  в  Англии в  1966 году. Следующим соперником команды Станислава Черчесова станет победитель пары Хорватия  — Дания. Этот матч идет сейчас в Н.Новгороде Счет после первого тайма 1:1.

Комментарии

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minerr 01 июля 2018 | 22:07

Просто молодцы - на моей памяти это самая грандиозная спортивная победа России.

maestro_air 01 июля 2018 | 22:20

minerr: купленная за Ваши же деньги... Замечательный идиотизм... За вам под шумок пенсии вообще уберут... Страна дураков...

kapitonovih_36 01 июля 2018 | 22:25

maestro_air: какел, при пилюлю от несварения желудка...и пердак свой смажь зелёнкой)))...ха-ха...усраина страна злобных идиотов...вся ваша жизнь давиться в злобе от того. что у русских лучше чем у вас)))...ушлёпки с майдауна...

vis_a_vis 01 июля 2018 | 22:29

\\ kapitonovih_36: вся ваша жизнь давиться в злобе от того. что у русских лучше чем у вас))) //

Вот дурака видно по одной фразе!

antimalin 01 июля 2018 | 22:31

Прогнозы "специалистов" по футболу к ЧМ-2018 рушатся буквально на глазах.
Где их неоспоримые фавориты чемпионата?

Чемодан, вокзал, Берлин
Чемодан, вокзал, Лиссабон
Чемодан, вокзал, Мадрид...

и пр. фавориты

romashka__ 01 июля 2018 | 22:38

"Акинфеев отправился на прохождение допинг-контроля", — сказал представитель ФИФА. Об этом сообщает Рамблер.

antimalin 01 июля 2018 | 22:47

romashka__: Ты - злыдня.
Злись дальше.
От злобы и помрешь.
А Россия - в четверть-финале!
Поплачь для разрядки, а то инфаркты с миокардами тебя быстро настигнут.

romashka__ 01 июля 2018 | 22:56

Главный тренер испанской сборной сказал, что их вратарь сейчас в отпуске.

parasuk_ 01 июля 2018 | 23:02

romashka__: а министр обороны польши уже нашел остатки клея на обуви польских футболистов :)

viktorova 01 июля 2018 | 22:54

antimalin: а вы какие прогнозы делали?

kapitonovih_36 01 июля 2018 | 22:36

vis_a_vis: а свидомого идиота видно по желче на губах...порадоваться за нас в футбольной победе вы не можете, поэтому рыгаете тут желчью...и срёте кирпичами...

zombachilla 01 июля 2018 | 23:02

kapitonovih_36: то у русских лучше чем у вас)))...ушлёпки с майдауна...
_____________________________________________________________
А все вафлерши рюцкие или тольеко некоторые?

polsan 01 июля 2018 | 22:28

maestro_air: не могут же быть все дураками, только из-за того, что радуются победе в футбольном матче )) Сколько же злости в Вас, сударь! )

drgonish 01 июля 2018 | 22:38

maestro_air:
[купленная за Ваши же деньги... Замечательный идиотизм... За вам под шумок пенсии вообще уберут... Страна дураков...]

Страна дураков - мы, но как дурак почему-то на событие реагируешь - ты.
Как же так-то?

olegleon 01 июля 2018 | 22:41

maestro_air: все хохлотролли тебе плюсуют.
а тебя то с чего победа сборной России так взволновала?

sharko_2 01 июля 2018 | 22:51

olegleon: drgonish: antimalin: kapitonovih_36: andreyoo:

Вонючки, сколько заплатили испанцам за 2 дурацких пендаля?

andreyoo 01 июля 2018 | 22:43

maestro_air: За вам под шумок пенсии вообще уберут... Страна дураков...
---
Ну вот какое дело жителю Израиля (судя по профилю) до российских пенсий? Это что, какая-то родовая травма?
Помолчали бы хомячки, побухали бы втихую. Не ваш день сегодня. Дождитесь следующей игры и держите кулачки за следующего соперника сборной России.

neburzhui2 01 июля 2018 | 23:11

maestro_air:
купленная за Ваши же деньги... Замечательный идиотизм... За вам под шумок пенсии вообще уберут... Страна дураков...

Кто про что - евреи про деньги.
:-)))))))))))))

aleksandr39 01 июля 2018 | 22:21

minerr: Так что случилось ,уже чемпионы мира или бензин подешевел ?

vis_a_vis 01 июля 2018 | 22:33

\\ aleksandr39: Так что случилось ,уже чемпионы мира или бензин подешевел ? //

Нет, все проще - перебегали испанских футбольных пенсионеров... Вот, кстати, наглядный пример, что негоже увеличивать пенсионный возраст, молодые да шустрые обгоняют.

speculyant 01 июля 2018 | 22:41

aleksandr39: Щас пенс.возраст можно хоть на 10 лет двигать- населению пох! Россия же в четвертьфингале , и пивасика - хоть залейся!!!

aleksandr39 01 июля 2018 | 22:21

minerr: Так что случилось ,уже чемпионы мира или бензин подешевел ?

drgonish 01 июля 2018 | 22:40

aleksandr39:
[или бензин подешевел ?]
А с бензином чего не так? Вы же всегда выли, что плановая экономика - фуфло, а рынок - лапочка. Вот вам рынок, чего грустите?

sim202_ 01 июля 2018 | 22:21

minerr: в чем грандозность-та? В зигзаге фортуны?
Это расеяне празднують повышение ЖКХ, НДС и пенсионного возраста.
А ты со своим дурацким футболом...
Подумаешь, десяток расейских миллионэров мячик днем попинали...
У нас вон выдающийся хок-кеист по восемь шайб за минуту загоняить...

vis_a_vis 01 июля 2018 | 22:22

minerr: Короткая у тебя память - Сочинскую олимпиаду уже забыл... Впрочем, такие вы и нужны власти.

tom_tom 01 июля 2018 | 22:51

На футбол пришло 80 тыс.зрителей..А на акцию против поднятия пенсионного возраста не собралось и 15 тысяч по всей стране..Давай Путин.. Трахай это тупое стадо..Только этого оно и достойно..

zombachilla 01 июля 2018 | 22:59

minerr: на моей памяти это самая грандиозная спортивная
_______________________________________________________
А вафлерши тоже гол забили, да ротожопая?

denisevropeets 01 июля 2018 | 22:08

Где "Росгвардия"? Они же мешают, как они любят говорить, проходу граждан! Надеюсь, автозаки наготове?

minerr 01 июля 2018 | 22:10

denisevropeets: Иди, повесся с горя, избавь мир от себя.

olegleon 01 июля 2018 | 22:11

denisevropeets: ещё один. данко и ты близнецы, которые без Росгвардии жить не могут даже в праздник

polsan 01 июля 2018 | 22:09

Поздравления команде, тренеру и тем, кто за них болел!
Дальше будет сложней пройти, но это спорт! ))

gorodovoi 01 июля 2018 | 22:11

Молодцы! Просто молодцы!

doc10_vikt 01 июля 2018 | 22:19

gorodovoi: А вот на ЭХе опять траур.

polikarpich 01 июля 2018 | 22:26

doc10_vikt: Напротив, смотрю на ликование "простейших", причём точно таким же взором, что у вас на аватарке. Забавляюсь и развлекаюсь.

vis_a_vis 01 июля 2018 | 22:35

polikarpich: Хлеба и зрелищ! - эта формула управления "простейшими" известна с Древнего Рима.

estamp 01 июля 2018 | 22:11

"Алё, СБУ? У меня весь двор орёт!" Как Одесса смотрела матч Россия - Испания. 
Заголовок в одном из украинскиж СМИ. Не майданутом.

parasuk_ 01 июля 2018 | 22:12

И никто никого не трогает. Врут картавые "правозащитники" когда говорят, что в России собираться нельзя :)

polikarpich 01 июля 2018 | 22:31

parasuk_: Так это только тем можно, кто со справкой. Им всё равно ничего не будет за это, и вылечить тоже уже не получится.
А нормальным людям - нельзя, "шибздик" боится гнева народного. Главное для него - не дать объединиться.
А приматы пусть лазают и скачут по столбам.

parasuk_ 01 июля 2018 | 22:58

polikarpich: Стесняюсь спросить, а кто справки проверяет? Вот среди быдланов навального со справкой каждый первый. Либо гей, либо псих. Чем только не пожертвуешь чтобы в армию не ходить :)

pravdatut 01 июля 2018 | 22:12

Много будет чёкнутых!

salut__521 01 июля 2018 | 22:14

Без звонков фюрера тренеру с указаниями замен говняшка вряд ли бы выстояла. Путин опять всех переиграл...

drgonish 01 июля 2018 | 22:47

salut__521:

А президент Белоруссии дает указания тренеру?

salut__521 01 июля 2018 | 22:55

drgonish: батько - старший тренер по всем видам спорта.

(комментарий скрыт)

vis_a_vis 01 июля 2018 | 22:17

\\ Владимир Путин уже поздравил сборную России с выходом в четверть финал ЧМ. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин не смог приехать на матч в «Лужниках», однако следил за игрой и дважды звонил Черчесову. //

Ишь ты! То времени у него не было, "работал с документами", а теперь, оказывается, "следил за игрой и дважды звонил Черчесову". Осуществлял "мудрое руководство"...
Черчесов! Ты чего молчишь? Давай, заявляй, что победа одержана благодаря чуткой заботе Леонида Ильича... точнее, Владимира Владимировича.
Однако, знаменательно, что сам Путин на матч не приехал. Боялся за свой рейтинг. Не верил в победу. Спрут Вольдемар как прогнозист это вам не осьминог Пауль.

drgonish 01 июля 2018 | 22:52

vis_a_vis:

Вы уж определитесь: Путин или купил победу или неверие в нее.

student_ru_ru 01 июля 2018 | 22:58

drgonish: Да он просто робкий и стеснительный. Сам не знает, чего хочет, поэтому и не знает, чего получится.)

glotov 01 июля 2018 | 22:20

УУУРРРААА!!!

maestro_air 01 июля 2018 | 22:22

Объявить Первое Июля Днем Победы над Испанским футболофашизмом и праздновать каждый год прохождением Военного парада и демонстрацией трудящихся...

m_doc 01 июля 2018 | 22:26

maestro_air: В Израиле мало праздников? Ну дык объявляйте, уперёд:)))

andreyoo 01 июля 2018 | 22:46

maestro_air: Че, брателло, плющит? Ну хлопни пилюлю и иди спать

zombachilla 01 июля 2018 | 23:06

maestro_air: Испанским жидобандерофутболофашизьмом! Гофняшка теперь завоюет Испанию. Но сначало убъет всех хахлов и пиндосов!

leonln1970 01 июля 2018 | 22:31

безмозглое стадо в жалком существовании в нищей стране-бензоколонке с полутора процентами от мировой экономики......радуется. пройдёт немного времени тяжкое похмелье с горьким разочарованием жёстко поломает убогое сознание мордой в парашу действительности.

polikarpich 01 июля 2018 | 22:35

leonln1970: Для многих оно уже завтра утром начнётся, это похмелье, и буквальное, и не только.
:-)

drgonish 01 июля 2018 | 22:49

leonln1970:

Спанчбоб уже протрезвел, все понял и теперь важно вангует в адрес болельщиков?.

speculyant 01 июля 2018 | 22:51

leonln1970: maestro_Да нихрена не поломает. Синтетического пивасика и водяры из опилок еще надолго хватит, и электричество в телике отключат в последнюю очередь-не роддом же и не реанимация чай. "...немного времани"... Оптимист Вы,батенька... :0((

bekipp 01 июля 2018 | 22:35

Вроде всё хорошо. От чего же так грустно?

andreyoo 01 июля 2018 | 22:53

bekipp: Вроде всё хорошо. От чего же так грустно?
---
Видимо от того, что Россия выиграла, не? Обидно наверное и хочется плакать? Так ты поплачь, поможет

drgonish 01 июля 2018 | 22:58

Вместо безвременного и оплачиваемого отдыха на Мальдивах накинули работы на несколько лет, да?

sergei_tn 01 июля 2018 | 22:44

Всегда поражался столь бурной реакции людей на то, что совершенно не влияет на их жизнь :)

drgonish 01 июля 2018 | 22:56

sergei_tn:

Вы бы видели реакцию после первого гола в ворота России... :)

bekipp 01 июля 2018 | 22:44

Я не стал богаче, я не стал сильнее, нет как нет свободы, чести нет и правды, цели нет, единства, уваженья нету. Счастье моё в чём? Счастье есть в пенальти? Всё вокруг "пенальти". Всё кругом "пенальти". Ты ещё не знал?

viktorova 01 июля 2018 | 22:47

Ура!!!!!
Путин тоже участвовал в победе!!!!
Два раза звонил Черчесову!!!!!
Без этого бы не победили!!!!!
Вот кто герой матча!!!

vis_a_vis 01 июля 2018 | 22:55

viktorova: если бы проиграли - Путин бы и не появился. А если победа - Путин тут как тут!

Фотография в журнале —
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.

Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то —
Это Вова впереди.

tks 01 июля 2018 | 22:56

Пуйло струхнул. Ну да не впервой.

zombachilla 01 июля 2018 | 23:04

Гофняшка всех победила! Теперь мы точно убъем всех хахлов,пиндосов, грызунов, молдаван и литовцев. Потому что Гофняшка великая!

hangman19 01 июля 2018 | 23:13

ушлепки, не думающие ни о чем)

askol2016 01 июля 2018 | 23:21

Читал, что какой-то дельфин предсказал победу РФ. Скоро, наверное, напомнят...

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