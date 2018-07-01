Тысячи болельщиков устремились в центр Москвы праздновать выход нашей футбольной сборной в четвертьфинал ЧМ

Тысячи болельщиков устремились сегодня вечером в центр Москвы праздновать выход нашей футбольной сборной в четвертьфинал ЧМ.

Этим вечером одной большой фан-зоной, пожалуй, стал весть столичный центр. В одночасье после серии послематчевых пенальти между испанцами и россиянами Никольская «взорвалась» аплодисментами и завибрировала тысячами голосов – «Россия, Акинфеев, победа». Радостное брожение на улицах, восторженные глаза людей на Арбате, шумные пляски в Камергерском переулке, обнимания не стихают и по сию минуту, хотя прошло уже несколько часов после того, как точки над «и» в 1/8 финала были расставлены.

Удивительно, но еще во время дополнительного времени спокойная Манежная площадь в считанные минуты заполнилась людьми. Болельщики нашей команды высыпали на Театральную площадь, тротуары Тверской. Автомобили приветствуют болельщиков гудками, им вторят прохожие – он во всеоружии, самые разные звукоиздающие инструменты в руках. И градус только растет – Москва празднует, море счастливых лиц, а довольно многочисленные полицейские реагируют на все это весьма снисходительно – вне зависимости от состояния болельщиков и степени их эйфории.

Сегодня наши в матче 1⁄ 8 Финала добились победы над национальной командой Испании. Все решила серия послематчевых пенальти — 4:3. Главный тренер россиян Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» сказал, что залог победы над испанцами в правильной оценке соперника.

Одним из забитых 11-метровых отличился Александр Головин.

Героем матча стал российский голкипер Игорь Акинфеев.

Владимир Путин уже поздравил сборную России с выходом в четверть финал ЧМ. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин не смог приехать на матч в «Лужниках», однако следил за игрой и дважды звонил Черчесову. Сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира. Лучший результат сборной СССР на чемпионатах мира — бронзовые медали за четвертое место на ЧМ в Англии в 1966 году. Следующим соперником команды Станислава Черчесова станет победитель пары Хорватия — Дания. Этот матч идет сейчас в Н.Новгороде Счет после первого тайма 1:1.