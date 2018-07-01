Счет 1:1 в матче Дании с Хорватией в рамках 1⁄8 ЧМ по футболу
Гол забит на 1-й минуте датчанином Матиасом Йёргенсеном и ответный гол 4-й минуте хорватом Марио Манджукичем.
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Гол забит на 1-й минуте датчанином Матиасом Йёргенсеном и ответный гол 4-й минуте хорватом Марио Манджукичем.
Комментарии6
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viktorova 01 июля 2018 | 21:06
С такой игрой, которую показывают Хорваты, похоже, что они достойны стать чемпионами. Проблематично будет их пройти.
banyi1 01 июля 2018 | 21:07
Болею за Данию! ) Хорватия нам в 1/4 не нужна!
antiboh 01 июля 2018 | 21:25
banyi1: Да ,пожалуй так.Хорваты они поживее тех же гишпанцев будут.
compare 01 июля 2018 | 21:53
banyi1: тогда уже,болейте за сборную Монголии,что ли? их вообще,на горизонте не видно...так что это за команда,которой нужны заведомо слабые противники? и какова цена такого "чемпионства"? до первой встречи на любом международном форуме?
sskull 01 июля 2018 | 21:12
С датчанами было бы полегче...
lvl100500 01 июля 2018 | 21:27
да ну их обеих в ж...!