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21:00, 01 июля 2018

Тысячи болельщиков устремились в центр Москвы праздновать выход нашей футбольной сборной в четвертьфинал ЧМ

Отовсюду слышно скандирование «Россия, Россия», люди забираются на фонарные столбы и размахивают оттуда российскими флагами, беспрерывно сигналят автомашины.

Сегодня наши в матче 18 Финала добились победы над национальной командой Испании. Все решила серия пенальти  — 4:3. Одним из авторов забитого 11-метрового стал Александр Головин.


Таким образом, сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира. Лучший результат сборной СССР на  чемпионатах мира  — бронзовые медали за четвертое место на  ЧМ  в  Англии в  1966 году. Следующим соперником команды Станислава Черчесова станет победитель пары Хорватия  — Дания. Этот матч только что начался.

Комментарии

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serhio_25__ 01 июля 2018 | 21:04

Молодцы!!!

danko1 01 июля 2018 | 21:06

serhio_25__: Молодец Акинфеев.
А где Росгвардия,чтобы пресечь незаконную акцию и где автозаки?
Или только против мирной оппозиции эти садисты смелые?

serhio_25__ 01 июля 2018 | 21:09

danko1: У укропов массовый разрыв пердака.

anemon 01 июля 2018 | 21:35

serhio_25__: Свой пердак береги, портянка! Для вас тоже ненадолго кошта осталось. Ну, а пока - радуйся. Немцы в 36-м - тоже радовались.

ignachio 01 июля 2018 | 21:56

бандерлоги забираются на фонарные столбы и размахивают оттуда ....
Путин звал их еще в 2012-м...

canary 01 июля 2018 | 21:56

serhio_25__: тебя прям клинит на укропах, полечиться не пора?

balamuto 01 июля 2018 | 21:10

danko1: Классно все придумано с футболом. Стратеги..красавчики! И свои дела под шумок сделали и народобыдло довольно.
Все смеются, пряники жуют.
Ахааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!

fig_vvam 01 июля 2018 | 21:16

balamuto: Ура, ура , ура, ура ...
В России повысили пенсионный возраст, Все радуются.

drgonish 01 июля 2018 | 21:29

fig_vvam:
[В России повысили пенсионный возраст, Все радуются.]
Можно поинтересоваться каким приказом и от какого числа его повысили?

compare 01 июля 2018 | 21:44

drgonish: а этот вопрос,будете с замиранием сердца,задавать,когда решите,что в ваши 60 лет,пора на отдых,а вам скажут: что? арбайтен!!

drgonish 01 июля 2018 | 21:48

Вот тогда мне и напомните, что пенсионный возраст подняли. А пока, прекратите скупить.

vasyakirin 01 июля 2018 | 21:21

balamuto: и шествие согласовано, и автозаки не подогнали...

lvl100500 01 июля 2018 | 21:24

balamuto: Дегенерат, а какая связь между футболом и пенсией? Футболл через неделю закончится, а вопрос с пенсионным возрастом останется. Так что ты как всегда попал языком в дупу(по польски ж...).

shpuntik63 01 июля 2018 | 21:25

balamuto: Зато украинское "народобыдло" в глубоком трауре, да и пряников нет

drgonish 01 июля 2018 | 21:23

danko1:
[А где Росгвардия,чтобы пресечь незаконную акцию и где автозаки? ]
А почему незаконную?
[Или только против мирной оппозиции эти садисты смелые?]
Мирную оппозицию никто никогда не тронул. А если спецом провоцируют силовиков, это уже не мирная оппозиция.

parasuk_ 01 июля 2018 | 21:49

danko1: Действительно, странно. Петушкам навального нужно задуматься почему стоит им сбиться в вонючую кучку более 10 рыл, так их сразу все начинают лупить. Менты, казаки и просто неравнодушные граждане. Наверное, что-то в них не так :)

olegleon 01 июля 2018 | 21:56

danko1: помрёшь ты от ненависти к россиянам и России

akademik_ugarov_56 01 июля 2018 | 21:20

Победа Народа, Победа России!
Народная сила, Народная Власть!
Россия, Президент, Победа!
С Победой!!!

serjio99 01 июля 2018 | 21:57

akademik_ugarov_56: Событие действительно радостное. Но не поминайте президента. Он здесь "ни с какого бока". А культик раздувается.

tonight 01 июля 2018 | 21:22

serhio_25__: А ты рад что пенсионный возраст повысили? Тоже молодцы? ))

serhio_25__ 01 июля 2018 | 21:26

tonight: А причем тут пенсионный возраст?
Кстати, ты лучше о своем пенсионном возрасте подумай. Какой он сейчас в США?

drgonish 01 июля 2018 | 21:39

tonight:
[А ты рад что пенсионный возраст повысили? Тоже молодцы?]
Интеллектуалы, а какие есть варианты, кроме перелагаемых вами "отнять и поделить"?

polikarpich 01 июля 2018 | 21:47

drgonish: Вы уже бояркой разминаетесь, что ли? Празднуете "победную победу"?
Это кто же предлагает у одних отнять и другим разделить? А?

mikhail_spb_ 01 июля 2018 | 21:05


Грандиозная победа наших футболистов наглядно показала всю мощь поднимающейся с колен ядерной супердержавы!
Она даст дополнительный козырь нацдилеру в его тёрках с Трампом.

nitsahon 01 июля 2018 | 21:19

mikhail_spb_: даже если они станут чемпионами мира -> это ничего не даст России...укрепить свои позиции на межд.арене точно не поможет(тем более в переговорах с dolboeb-ом Трампом)...

banyi1 01 июля 2018 | 21:05

Вот что неправильно, что яйки никто не прибивает))) А Сенцов всё голодает )))

grossalexis072018 01 июля 2018 | 21:21

banyi1: Ну попрыгайте ванятки, попрыгайте ;) А через недельку в стойло и жрать из корыта ;)) Ты что "Три щенка" думаешь - вольную дадут ?:))
А чо касается Сенцова - так в Украине в тюрьмах около 300 рашкован парится и что то о них ни кто не парится. И не один из рашкован героев не голодает ради их освобождения.. И петиций об обмене что то ни кто из ваняток не размещает. Так кто говно ?

neon001 01 июля 2018 | 21:27

grossalexis072018: он думает, что если ему от режима или от дедушки с бабушкой что-то перепало и он не голодает, то и другие тоже не голодают. а если голодают, то сами в этом виноваты.

shpuntik63 01 июля 2018 | 21:30

grossalexis072018: Так кто говно ?
______________________________
Ясно кто, ты! А чего только 300 , пиши уже тогда 3000, так красивше. А твой голодающий херой по итогу выедет с наетой харей после голодовки, как другая хероиня по имени Надюша.

vasyakirin 01 июля 2018 | 21:23

banyi1: не верящие в победу РФ, на спор уже и отрезают....

parasuk_ 01 июля 2018 | 21:10

Бедные либероидные петушки. Какова им сейчас вжиматься в стену чтобы не попасть на глаза радостным согражданам :)

viktorova 01 июля 2018 | 21:34

parasuk_: расскажите, пожалуйста, чем либероидный петушок отличается от портяночного петушка?

tovarich67 01 июля 2018 | 21:15

Дуродом.ликуюшее быдло вырвалось из стойла.и ни тебе омона ни просто держиморд.а как нам обысным людям жить среди этого стада? Пытка.бытовой террор.

rjyxfycrjt 01 июля 2018 | 21:22

Фиолетово

bekipp 01 июля 2018 | 21:22

Что то не очень верится, что это и есть счастье, да и так уж всё гладко.

polikarpich 01 июля 2018 | 21:49

bekipp: Это кому как. ИМ для счастья так мало надо...

proxozhij 01 июля 2018 | 21:23

Таким идиотам можно сейчас вообще пенсию запретить. А заодно и зарплату.

gorboy 01 июля 2018 | 21:25

Странный и пугающий матч. Есть что-то дьявольское в этом. Миру похоже конец.

ankir 01 июля 2018 | 21:25

На эту акцию власти не давали санкцию, всех в кутузку, куда полиция смотрит? больше трех не собираться!

(комментарий скрыт)

andy66 01 июля 2018 | 21:33

самое смешное, что теперь испанская сборная будет виновата в повышении пенсионного возраста в РФ )))

drgonish 01 июля 2018 | 21:41

В повышении пенсионного возраста виноваты опарыши, восхваляющее все западное и обсирающие все отечественное. Только так.

student_ru_ru 01 июля 2018 | 21:50

drgonish: А что у нас есть отечественного? Огласите, пожалуйста, весь список, а я попробую его не обосрать.)

a17121969aa 01 июля 2018 | 21:36

Объясните мне нафиг мне эта победа не нужна если работы нет пенсий нормальных нет здравоохранения нормального нет мне плевать на эту победу.

vasyakirin 01 июля 2018 | 21:39

a17121969aa: не быть тебе презиком раз в вяличии не смыслишь....

drgonish 01 июля 2018 | 21:55

a17121969aa:
Импортный телевизор есть? 100 сортов колбасы в магазине есть? Даже интернет есть.
В 90х вроде даже жулики больше ничего не обещали, когда призывали голосовать сердцем.
Кому-то плевать на победу, а кому-то нет.

vedma2017 01 июля 2018 | 21:43

"... люди забираются на фонарные столбы ...."
Да люди ли это ?

polikarpich 01 июля 2018 | 21:53

vedma2017: Завтра травматологи и хирурги по частям ваять будут этих "победителей". А также и реаниматологам и забот хватит.

vesna1979 01 июля 2018 | 21:56

Хлеба и зрелищ! Как же мы далеко не ушли от прошлого.

student_ru_ru 01 июля 2018 | 21:57

Москва - последний оплот "патриотизма".)

koshkaedu 01 июля 2018 | 21:57

Нет, патриоты, давайте будем честными: Не Россия заслуженно победила, а Испания заслуженно проиграла.

putin_itogy 01 июля 2018 | 21:58

Ну что-ж.. "ТРИУМФ ВОЛИ" состоялся..
Следующий шаг - "Барбароса"..?
За ним - "Блицкриг"..
А потом..?
Вставная челюсть с имплантами, в кострище, на заднем дворе Кремля..

wien 01 июля 2018 | 21:58

КРАСИВО )РУСОФОБАМ ЖОПУ ВЕРНЕЕ ПОМОЙНЫЙ РОТ ЗАТКНУЛИ!

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