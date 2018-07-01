Тысячи болельщиков устремились в центр Москвы праздновать выход нашей футбольной сборной в четвертьфинал ЧМ
Отовсюду слышно скандирование «Россия, Россия», люди забираются на фонарные столбы и размахивают оттуда российскими флагами, беспрерывно сигналят автомашины.
Сегодня наши в матче 1⁄8 Финала добились победы над национальной командой Испании. Все решила серия пенальти — 4:3. Одним из авторов забитого 11-метрового стал Александр Головин.
Таким образом, сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира. Лучший результат сборной СССР на чемпионатах мира — бронзовые медали за четвертое место на ЧМ в Англии в 1966 году. Следующим соперником команды Станислава Черчесова станет победитель пары Хорватия — Дания. Этот матч только что начался.
Комментарии52
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serhio_25__ 01 июля 2018 | 21:04
Молодцы!!!
danko1 01 июля 2018 | 21:06
serhio_25__: Молодец Акинфеев.
А где Росгвардия,чтобы пресечь незаконную акцию и где автозаки?
Или только против мирной оппозиции эти садисты смелые?
serhio_25__ 01 июля 2018 | 21:09
danko1: У укропов массовый разрыв пердака.
anemon 01 июля 2018 | 21:35
serhio_25__: Свой пердак береги, портянка! Для вас тоже ненадолго кошта осталось. Ну, а пока - радуйся. Немцы в 36-м - тоже радовались.
ignachio 01 июля 2018 | 21:56
бандерлоги забираются на фонарные столбы и размахивают оттуда ....
Путин звал их еще в 2012-м...
canary 01 июля 2018 | 21:56
serhio_25__: тебя прям клинит на укропах, полечиться не пора?
balamuto 01 июля 2018 | 21:10
danko1: Классно все придумано с футболом. Стратеги..красавчики! И свои дела под шумок сделали и народобыдло довольно.
Все смеются, пряники жуют.
Ахааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!
fig_vvam 01 июля 2018 | 21:16
balamuto: Ура, ура , ура, ура ...
В России повысили пенсионный возраст, Все радуются.
drgonish 01 июля 2018 | 21:29
fig_vvam:
[В России повысили пенсионный возраст, Все радуются.]
Можно поинтересоваться каким приказом и от какого числа его повысили?
compare 01 июля 2018 | 21:44
drgonish: а этот вопрос,будете с замиранием сердца,задавать,когда решите,что в ваши 60 лет,пора на отдых,а вам скажут: что? арбайтен!!
drgonish 01 июля 2018 | 21:48
Вот тогда мне и напомните, что пенсионный возраст подняли. А пока, прекратите скупить.
vasyakirin 01 июля 2018 | 21:21
balamuto: и шествие согласовано, и автозаки не подогнали...
lvl100500 01 июля 2018 | 21:24
balamuto: Дегенерат, а какая связь между футболом и пенсией? Футболл через неделю закончится, а вопрос с пенсионным возрастом останется. Так что ты как всегда попал языком в дупу(по польски ж...).
shpuntik63 01 июля 2018 | 21:25
balamuto: Зато украинское "народобыдло" в глубоком трауре, да и пряников нет
drgonish 01 июля 2018 | 21:23
danko1:
[А где Росгвардия,чтобы пресечь незаконную акцию и где автозаки? ]
А почему незаконную?
[Или только против мирной оппозиции эти садисты смелые?]
Мирную оппозицию никто никогда не тронул. А если спецом провоцируют силовиков, это уже не мирная оппозиция.
parasuk_ 01 июля 2018 | 21:49
danko1: Действительно, странно. Петушкам навального нужно задуматься почему стоит им сбиться в вонючую кучку более 10 рыл, так их сразу все начинают лупить. Менты, казаки и просто неравнодушные граждане. Наверное, что-то в них не так :)
olegleon 01 июля 2018 | 21:56
danko1: помрёшь ты от ненависти к россиянам и России
akademik_ugarov_56 01 июля 2018 | 21:20
Победа Народа, Победа России!
Народная сила, Народная Власть!
Россия, Президент, Победа!
С Победой!!!
serjio99 01 июля 2018 | 21:57
akademik_ugarov_56: Событие действительно радостное. Но не поминайте президента. Он здесь "ни с какого бока". А культик раздувается.
tonight 01 июля 2018 | 21:22
serhio_25__: А ты рад что пенсионный возраст повысили? Тоже молодцы? ))
serhio_25__ 01 июля 2018 | 21:26
tonight: А причем тут пенсионный возраст?
Кстати, ты лучше о своем пенсионном возрасте подумай. Какой он сейчас в США?
drgonish 01 июля 2018 | 21:39
tonight:
[А ты рад что пенсионный возраст повысили? Тоже молодцы?]
Интеллектуалы, а какие есть варианты, кроме перелагаемых вами "отнять и поделить"?
polikarpich 01 июля 2018 | 21:47
drgonish: Вы уже бояркой разминаетесь, что ли? Празднуете "победную победу"?
Это кто же предлагает у одних отнять и другим разделить? А?
mikhail_spb_ 01 июля 2018 | 21:05
Грандиозная победа наших футболистов наглядно показала всю мощь поднимающейся с колен ядерной супердержавы!
Она даст дополнительный козырь нацдилеру в его тёрках с Трампом.
nitsahon 01 июля 2018 | 21:19
mikhail_spb_: даже если они станут чемпионами мира -> это ничего не даст России...укрепить свои позиции на межд.арене точно не поможет(тем более в переговорах с dolboeb-ом Трампом)...
banyi1 01 июля 2018 | 21:05
Вот что неправильно, что яйки никто не прибивает))) А Сенцов всё голодает )))
grossalexis072018 01 июля 2018 | 21:21
banyi1: Ну попрыгайте ванятки, попрыгайте ;) А через недельку в стойло и жрать из корыта ;)) Ты что "Три щенка" думаешь - вольную дадут ?:))
А чо касается Сенцова - так в Украине в тюрьмах около 300 рашкован парится и что то о них ни кто не парится. И не один из рашкован героев не голодает ради их освобождения.. И петиций об обмене что то ни кто из ваняток не размещает. Так кто говно ?
neon001 01 июля 2018 | 21:27
grossalexis072018: он думает, что если ему от режима или от дедушки с бабушкой что-то перепало и он не голодает, то и другие тоже не голодают. а если голодают, то сами в этом виноваты.
shpuntik63 01 июля 2018 | 21:30
grossalexis072018: Так кто говно ?
______________________________
Ясно кто, ты! А чего только 300 , пиши уже тогда 3000, так красивше. А твой голодающий херой по итогу выедет с наетой харей после голодовки, как другая хероиня по имени Надюша.
vasyakirin 01 июля 2018 | 21:23
banyi1: не верящие в победу РФ, на спор уже и отрезают....
parasuk_ 01 июля 2018 | 21:10
Бедные либероидные петушки. Какова им сейчас вжиматься в стену чтобы не попасть на глаза радостным согражданам :)
viktorova 01 июля 2018 | 21:34
parasuk_: расскажите, пожалуйста, чем либероидный петушок отличается от портяночного петушка?
tovarich67 01 июля 2018 | 21:15
Дуродом.ликуюшее быдло вырвалось из стойла.и ни тебе омона ни просто держиморд.а как нам обысным людям жить среди этого стада? Пытка.бытовой террор.
rjyxfycrjt 01 июля 2018 | 21:22
Фиолетово
bekipp 01 июля 2018 | 21:22
Что то не очень верится, что это и есть счастье, да и так уж всё гладко.
polikarpich 01 июля 2018 | 21:49
bekipp: Это кому как. ИМ для счастья так мало надо...
proxozhij 01 июля 2018 | 21:23
Таким идиотам можно сейчас вообще пенсию запретить. А заодно и зарплату.
gorboy 01 июля 2018 | 21:25
Странный и пугающий матч. Есть что-то дьявольское в этом. Миру похоже конец.
ankir 01 июля 2018 | 21:25
На эту акцию власти не давали санкцию, всех в кутузку, куда полиция смотрит? больше трех не собираться!
andy66 01 июля 2018 | 21:33
самое смешное, что теперь испанская сборная будет виновата в повышении пенсионного возраста в РФ )))
drgonish 01 июля 2018 | 21:41
В повышении пенсионного возраста виноваты опарыши, восхваляющее все западное и обсирающие все отечественное. Только так.
student_ru_ru 01 июля 2018 | 21:50
drgonish: А что у нас есть отечественного? Огласите, пожалуйста, весь список, а я попробую его не обосрать.)
a17121969aa 01 июля 2018 | 21:36
Объясните мне нафиг мне эта победа не нужна если работы нет пенсий нормальных нет здравоохранения нормального нет мне плевать на эту победу.
vasyakirin 01 июля 2018 | 21:39
a17121969aa: не быть тебе презиком раз в вяличии не смыслишь....
drgonish 01 июля 2018 | 21:55
a17121969aa:
Импортный телевизор есть? 100 сортов колбасы в магазине есть? Даже интернет есть.
В 90х вроде даже жулики больше ничего не обещали, когда призывали голосовать сердцем.
Кому-то плевать на победу, а кому-то нет.
vedma2017 01 июля 2018 | 21:43
"... люди забираются на фонарные столбы ...."
Да люди ли это ?
polikarpich 01 июля 2018 | 21:53
vedma2017: Завтра травматологи и хирурги по частям ваять будут этих "победителей". А также и реаниматологам и забот хватит.
vesna1979 01 июля 2018 | 21:56
Хлеба и зрелищ! Как же мы далеко не ушли от прошлого.
student_ru_ru 01 июля 2018 | 21:57
Москва - последний оплот "патриотизма".)
koshkaedu 01 июля 2018 | 21:57
Нет, патриоты, давайте будем честными: Не Россия заслуженно победила, а Испания заслуженно проиграла.
putin_itogy 01 июля 2018 | 21:58
Ну что-ж.. "ТРИУМФ ВОЛИ" состоялся..
Следующий шаг - "Барбароса"..?
За ним - "Блицкриг"..
А потом..?
Вставная челюсть с имплантами, в кострище, на заднем дворе Кремля..
wien 01 июля 2018 | 21:58
КРАСИВО )РУСОФОБАМ ЖОПУ ВЕРНЕЕ ПОМОЙНЫЙ РОТ ЗАТКНУЛИ!