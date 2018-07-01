Тысячи болельщиков устремились в центр Москвы праздновать выход нашей футбольной сборной в четвертьфинал ЧМ

Отовсюду слышно скандирование «Россия, Россия», люди забираются на фонарные столбы и размахивают оттуда российскими флагами, беспрерывно сигналят автомашины.

Сегодня наши в матче 1⁄ 8 Финала добились победы над национальной командой Испании. Все решила серия пенальти — 4:3. Одним из авторов забитого 11-метрового стал Александр Головин.



Таким образом, сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира. Лучший результат сборной СССР на чемпионатах мира — бронзовые медали за четвертое место на ЧМ в Англии в 1966 году. Следующим соперником команды Станислава Черчесова станет победитель пары Хорватия — Дания. Этот матч только что начался.