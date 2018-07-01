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20:30, 01 июля 2018

Тысячи болельщиков высыпали на улицы Москвы празднуя выход нашей футбольной сборной в четвертьфинал ЧМ

Отовсюду слышно скандирование «Россия, Россия». Беспрерывно сигналят автомашины. Сегодня наши в матче 18 Финала добились победы над национальной командой Испании  — одного из фаворитов турнира.

Основное время матча «Лужниках», завершилось вничью — 1:1. Мяч на 11-й минуте встречи влетел в ворота рикошетом от ноги защитника Сергея Игнашевича. Затем гол забил с пенальти Артем Дзюба. В дополнительное время счет не изменился, победитель определился в серии пенальти  — 4:3. Героем этого противостояния стал голкипер нашей сборной Игорь Акинфеев.

Таким образом, сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира.

Лучший результат сборной СССР на  чемпионатах мира  — бронзовые медали за четвертое место на  ЧМ  в  Англии в  1966 году.

Следующим соперником команды Станислава Черчесова станет победитель пары Хорватия  — Дания. Этот матч начнется в 21 час.

Комментарии

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banyi1 01 июля 2018 | 20:32

Классная игра! Аж напьюсь боярашником))) Бриты , пора срочно тему про допинг поднимать, да нет, они новичок кололи ))))

pyco_mypucmo 01 июля 2018 | 20:33

Сейчас, под шумок, можно отменить пенсии вообще и ввести налог на воздух, по мячику удачно пнули.

antimalin 01 июля 2018 | 20:35

М О Л О Д Ц Ы
Урррааа!

akademik_ugarov_56 01 июля 2018 | 20:51

Победа!
Победа! Россия! Путин! Победа!

danko1 01 июля 2018 | 20:37

pyco_mypucmo: Хорошо защищались более часа,когда игра только на нашей половине шла.
Особенно Фернандо. Еще бы пяток бразильцев в нападение взять, то и забивать с игры могли бы даже ведущим командам.
Но Акинфеев вообще герой матча.

andrei_ekb 01 июля 2018 | 20:44

Навальному нужно возглавить протест.

zemljanka 01 июля 2018 | 20:46

Молодцы. Выстояли и победили. Удачи в 1/4.

romashka__ 01 июля 2018 | 20:48

Выиграли, играя в обороне. Акинфеев сказал, что чувствует себя опустошенным.

zemljanka 01 июля 2018 | 20:51

romashka__: Так он и сделал основной вклад в победу.

gordy 01 июля 2018 | 20:46

Видно, что Россия разогналась и готова вломиться в полуфинал?

kvam 01 июля 2018 | 20:53

pyco_mypucmo: Что, так тошно

vikwlad 01 июля 2018 | 21:01

Вратарь вывел команду России в победители, молодец!
Команда России из 7 забитых голов, забила 5, а команда Испании забила только 2. "Неисповедимы пути твои Господи!"

olegleon 01 июля 2018 | 20:35

banyi1: и с медведем погулять надо. только не забыть лапти надеть и отравить предателя "Новичком" ))

vbgolub 01 июля 2018 | 20:38

Ну, теперь протесты против повышения пенсионного возраста бесполезны :(

banyi1 01 июля 2018 | 20:41

vbgolub: Почему ? Бездельникам всё можно после ЧМ )) Только лёха отдохнёт немного за границей)))

drgonish 01 июля 2018 | 20:46

Протесты против повышения пенсионного возраста бесполезны в принципе без адекватного предложения по проблеме. Но, поскольку от оппы предложений, кроме бывшей мантры советской интеллигенции "отнять и поделить" не поступало, можно расслабить булки.

perepusk 01 июля 2018 | 20:47

vbgolub: Отложены на неделю.

lvl100500 01 июля 2018 | 20:49

vbgolub: тЕБЕ ГОМИКУ ВИДНЕЕ))

banyi1 01 июля 2018 | 20:39

olegleon: Лапти есть в гараже, а медведя увы нет, может кавказец сойдёт? )))

vavylo 01 июля 2018 | 20:41

Да, перестраховался разведчик!.. Не разделил радость победы вместе со сборной!
А Димон - не тот уровень ... ))
Йо!

drgonish 01 июля 2018 | 20:49

vavylo:

:)) У президента, кроме как во всех играх болельщика из себя изображать,
больше дел нет?

student_ru_ru 01 июля 2018 | 20:53

drgonish: Есть. Президента изображать.)

kvam 01 июля 2018 | 20:56

vavylo: Кто про что, а вшивый про баню.)))

sutara 01 июля 2018 | 20:46

banyi1: Ну вот вам и скрепку нашли новую! Опять все сплотились!

aleksandr39 01 июля 2018 | 20:49

banyi1: УРА !! Опять бензин подорожает .

banyi1 01 июля 2018 | 21:02

aleksandr39: Мне на бензин насрать, ты больше просто платить мне будешь))))

master_superanalitik 01 июля 2018 | 20:53


Тысячи болельщиков высыпали на улицы Москвы празднуя выход нашей футбольной сборной в четвертьфинал ЧМ
====================
Эта игра показала, что Россия наконец-то становится Империей не на словах, а на деле. Как только Россия достигнет пика своего могущества, то сможет и выиграть любой чемпионат Мира по футболу. Россия может существовать только как Империя!

olegleon 01 июля 2018 | 20:32

хватит тиражировать кремлёвские сказки. это люди протестуют по призыву Навального! )))

banyi1 01 июля 2018 | 20:35

olegleon: Эти люди просто примитивы, они не умны )))

mikhail_spb_ 01 июля 2018 | 20:33


В честь грандиозной победы Наших нацдилер приказал отменить повышение тарифов жкх, снизить цены на бензин и понизить пенсионный возраст!
Ура!

sokal123 01 июля 2018 | 20:40

mikhail_spb_: Можно теперь повышать пенсионный возраст до бесконечности .Россияне с гордостью и весельем поддержат выкрутасы пахана. Свершилось.

serhio_25__ 01 июля 2018 | 20:47

sokal123: mikhail_spb_: Как же у подпиндосников и укропов пердак горит сейчас))) Не сочувствую вам)))

shlevet 01 июля 2018 | 20:46

mikhail_spb_: //...повышение тарифов жкх, снизить цены на бензин и понизить пенсионный возраст!...//
Не задавались себе вопросом почему, даже с ваши лозунгами Леха не может собрать и каплю того, кто вышли сейчас по зову сердца на улицы от радости?

polikarpich 01 июля 2018 | 20:52

shlevet: На улицы они вышли вовсе не "по зову сердца", а повинуясь стадному инстинкту. А безмозглых баранов всегда большинство.

rico67 01 июля 2018 | 20:51

mikhail_spb_: В честь победы сборной России тебя все послали на х..

sauh 01 июля 2018 | 20:34

Братушки, бравы ребятушки-
явили чудо чудное !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
М О Л О Д Ц Ы !!!!!!

shlevet 01 июля 2018 | 20:34

Бедные хомичиные мозги не могут понять, что можно просто радоваться Победе.
Многие из них не переживут это

polikarpich 01 июля 2018 | 20:50

shlevet: Да ещё и с заглавной буквы! "Победе"! :-)
Ну, клоуны.
Да "просто радуйся", кто тебе мешает? Коли есть чему.
А вот из "радующихся" сегодня сто пудов некоторые до утра не доживут.

satttana_perrrkele 01 июля 2018 | 20:34

дегенераты кричат по дегенератски.
Кстати, а дегенератам дали разрешение (согласовано) на собрание?
Они точно мешают тем, кто идет в поликлинику, на дачу, автомобилистам. путинские жандармы, АУ???

vsexnezabanite 01 июля 2018 | 20:40

satttana_perrrkele: ну так выйди и проквакай это на улице, с помощью волшебного пенделя и долетишь до своей дачи

satttana_perrrkele 01 июля 2018 | 21:07

vsexnezabanite: Вышел, дал в рожу компашке орущих путриётов, оформил, пока, по хулиганке, но они орали "Россия порвет всех" - буду настаивать на переквалификации в экстремизм.
Жаль тебя, под ногу, не оказалось

vsexnezabanite 01 июля 2018 | 21:56

satttana_perrrkele: мечты, мечты, в нет все сильные и обной левой разгоняют всех и вся, в реале дрыщь за компом, адресочек черкни подъедим проверим

krestianin_067rus Михаил Никитин 01 июля 2018 | 20:38

Самая бессодержательная игра Чемпионата... Могли бы сразу с одиннадцатиметровых начать и не мучить себя и болельщиков.

sprav77 01 июля 2018 | 20:39

Ну сыграли и сыграли. Выиграли-молодцы. Это всего лишь игра- футбол. Зарплаты от этого не прибавят, пенсии не повысят, экономика как была в загоне, так и будет.

banyi1 01 июля 2018 | 20:44

sprav77: Работай лучше, не бухай и будет всё неплохо ) А чем тебе экономика не ндРавится? )

drgonish 01 июля 2018 | 20:54

sprav77:
[экономика как была в загоне, так и будет.]
А почему она в загоне?
Давно ли ты покупал отечественный автомобиль, отечественную технику, сантехнику, одежду? Как ты защищал свой внутренний рынок? Или с чего, как Вам кажется, экономика должны выйти из загона? По щелку пальца Путина?

zemljanka 01 июля 2018 | 20:40

Поздравления! Достойно выстояли и победили.
Сотворили чудо. Спасибо игрокам и тренерскому штабу.
Ждем победы датчан. Они удобнее, чем хорваты.

putin_itogy 01 июля 2018 | 20:47

Выпускной школы фсб, выпускники - наняли 300 гелендвагенов.
Здесь надо чекистам помочь, половина высыпавших на улицы - фсбешники и их семьи, а также силовики, которым начальство позвонило и заставило высыпать на улицы, для имитации бурной радости.
путин - тебя опять раскрыли. ))
Трёхсотая ошибка резидента..

tks 01 июля 2018 | 20:48

Из смс испанского игрока.. " Русские - звери ! Себе забили, нам забили, ,,,Уйти бы с поля живыми " !!!

cite 01 июля 2018 | 20:50

Лучше бы победили в 86-ом, тогда команда была -ураган. А сейчас, ну да, одиннадцать защитников против спящих, квелых испанцев, но результат есть, с этим не поспоришь, парадокс...

dyymm 01 июля 2018 | 20:51

У либералов и на Украине траур...

sasass 01 июля 2018 | 20:52

Посля узнаем все , как в Сочах было....)))

tks 01 июля 2018 | 20:52

2008 год - полуфинал на ЧЕ-2008. Война с Грузией. 
2014 год - 1 е место в медальном зачёте ОИ-2014. Аннексия Крыма, война на Украине. 
2018 год - четвертьфинал в ЧМ-2018. Война с ***?

amrigo 01 июля 2018 | 20:53

Что за "эксперты" в матче? Российский игрок держит испанца за футболку, а пенальти не назначают, явная же продажность экспертов, кремлёвские агенты судьи, только так позорно Россия и может "выигрывать", всё подстроено для политической пропаганды и накрутки рейтинга российскому фюреру, отвратительный матч, противно смотреть.

drgonish 01 июля 2018 | 21:00

Валерьянка и чай с мятой.

denisevropeets 01 июля 2018 | 20:56

А что ещё ждать от стада холопов? Им показали группу людей катающих по полю мяч, и теперь с ними можно делать всё что угодно: повышать пенсионный возраст, тарифы ЖКХ, НДС, сажать невиновных и многое многое другое. Как говорилось в одном очень мудром фильме: "На дурака не нужен нож. Ему покажешь медный грош. И делай с ним что хошь".

polikarpich 01 июля 2018 | 20:58

denisevropeets: Да они ещё и сами себя этой ночью покалечат-поубивают, радуясь "победе".

delovoy_podolsk 01 июля 2018 | 20:58

Теперь заживём! США приспустили флаги! Банковские кредиты подешевеют, компьютер изобретём, автомобили будем выпускать - весь мир на них ездить будет, станем законодателями мод, построим термоядерный реактор раньше всех, Тундру освоим, на дирижаблях будем летать, квартиры за жильё считать не будем, каждый с воём доме, на личном гектаре. Женщины понарожают - китайцы вздрогнут, из Тайги убегут . Земля росейская теперь сама засеиваться будет, самоубираться и эшелонами и зерно, и кукурузу, и рис, и каши развозится будут по городам и весям. Ссаться в подьездах перестанется!

drgonish 01 июля 2018 | 21:07

[автомобили будем выпускать - весь мир на них ездить будет]
Ты сперва прекрати жрать иностранные маркетинговые помои, и начни ездить на своих автомобилях. Вспомни с чего начинали китайцы: дерьмовая техника, дерьмовые шмотки, дерьмовые автомобили. А теперь Китай - первая экономика мира. Если бы они не потребляли свою продукцию, у них не было бы роста экономики 14% в год. А ты продолжай жрать импорт, обесценивая свою экономику, и верить, что тебя обокрал Путин. Либо умней, либо живи от президента к президенту.

polikarpich 01 июля 2018 | 21:22

drgonish: Они у них такие же дерьмовые. Без чужих технологий и элементной базы они - полное дерьмо.
Не надо их путать с японцами.
А "своё" жри сам. Сходи, купи сыр или масло какое-нибудь в магазине и травись этим прогорклым "пальмовым продуктом", сколько влезет.
Или хлебушка купи, который через день начинает покрываться трупными пятнами, зелёными и серыми.
Китайцы твои любимые тебе ещё искусственных яичек подбросят и риса пластикового.

polikarpich 01 июля 2018 | 21:16

delovoy_podolsk: Во! Видите как оно!
А всё потому, что Акинфеев ножкой шевельнул. Один "дрыг" может вершить судьбы империй и всего мира!
:-)

ymnikymnik 01 июля 2018 | 21:05

Та ну на х ...
вес пенсионный фонд ушло на выкуп соперников .

drgonish 01 июля 2018 | 21:18

ymnikymnik:
Кто бы мог подумать, что Уругвай не продается...

ymnikymnik 01 июля 2018 | 21:10

А сборную России на допинг проверяли перед мачтом ?
Или опять скандал будет после чемпионата подделка мочой.

drgonish 01 июля 2018 | 21:15

Ты видел матч-то? Они чуть ли не пешком за гешпанцами таскались.

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