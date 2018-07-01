Тысячи болельщиков высыпали на улицы Москвы празднуя выход нашей футбольной сборной в четвертьфинал ЧМ

Отовсюду слышно скандирование «Россия, Россия». Беспрерывно сигналят автомашины. Сегодня наши в матче 1⁄ 8 Финала добились победы над национальной командой Испании — одного из фаворитов турнира.

Основное время матча «Лужниках», завершилось вничью — 1:1. Мяч на 11-й минуте встречи влетел в ворота рикошетом от ноги защитника Сергея Игнашевича. Затем гол забил с пенальти Артем Дзюба. В дополнительное время счет не изменился, победитель определился в серии пенальти — 4:3. Героем этого противостояния стал голкипер нашей сборной Игорь Акинфеев.

Таким образом, сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира.

Лучший результат сборной СССР на чемпионатах мира — бронзовые медали за четвертое место на ЧМ в Англии в 1966 году.

Следующим соперником команды Станислава Черчесова станет победитель пары Хорватия — Дания. Этот матч начнется в 21 час.