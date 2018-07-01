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19:43, 01 июля 2018

Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

Основное время матча одной восьмой против команды Испании закончилось вничью 1:1. Дополнительное время тоже не выявило победителя. Исход матча решила серия пенальти.

Еще один четверьфиналист сегодня определится в матче Хорватии с Данией.

Комментарии

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(комментарий скрыт)

polikarpich 01 июля 2018 | 20:19

Вот ещё можно немного порадоваться под "победу" и под "Акинфеева".

Россиянам запретят бесплатно собирать ягоды и грибы
"Государственная дума собирается внести на рассмотрение документ, который регламентирует сбор лесных ягод, грибов, дикорастущих растений и их дальнейшую продажу."

kwazar_44 01 июля 2018 | 20:20

это подвиг! Русский характер! Молодцы ребята!

nata1 01 июля 2018 | 20:21

Есссс)))) я так рада, так рада)))) вот это праздник)))) всей семьей смотрели) мамуля моя, ей 77 лет, тоже смотрела футбол) звонит, и говорит, что она так счастлива))))

kit07_12 01 июля 2018 | 20:26

nata1: с победой！Ура！！！！

(комментарий скрыт)

sauh 01 июля 2018 | 20:24

Братушки, бравы ребятушки-
явили чудо чудное !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
М О Л О Д Ц Ы !!!!!!

irina38fif 01 июля 2018 | 20:24

силюсь понять, в чем счастье договорняка?*)

sagra 01 июля 2018 | 20:26

irina38fif: Говоря так, вы оскорбляете испанских игроков и тренеров, и даже самого короля Испании! Ни за какие деньги они бы не продали игру.

ilyache 01 июля 2018 | 20:29

irina38fif:
Она в силе вашего высера. Ненавидьте у себя в туалете лицом в унитаз

mymymy 01 июля 2018 | 20:30

irina38fif: Напейтесь с горя.

polikarpich 01 июля 2018 | 20:30

irina38fif: Это, скорее, не договорняк в полном смысле слова. Но вот судейство явно было "заинтересовано".

proxozhij 01 июля 2018 | 20:33

irina38fif: Cнoшать "великий" народ, что за вопрос?.

viktorova 01 июля 2018 | 20:24

Победили - молодцы!
Но это был не Навальный футбол. Оборонительный.
И замены очень удачные Черчесов сделал.

putin_itogy 01 июля 2018 | 20:27

Германия не прошла в четверть-финал, и что..?
Германия не будет от этого жить хуже.
Финляндия вообще не играет в футбол, и что..?
Из-за этого Валя Матвиенко, не будет ездить в Финляндию, за их высококлассными продуктами..?
Как бы не так..))
Без итальянского Пармезана и испанского Хамона, её холодильник никогда не пустует..
А представим, Россия даже выиграет ЧМ 2018 по футболу,
(с помощью чекистских технологий и денег Газпрома..)
И всё- равно, от этого жизнь в России, не улучшится даже на одну 0000,1% ..
Россия никогда не станет жить как Швейцария,Дания, Финляндия(бывшая провинция России).
Зато мы все знаем, что теперь, путин с вероятностью в 146%,
выиграет свои очередные выборы в 2024 году.

za_nas 01 июля 2018 | 20:34

putin_itogy:
Ваши рассуждения не имеют смысла. Детский сад.

za_nas 01 июля 2018 | 20:27

Из всех оставшихся испанцы самые слабые. Наши вообще бОльшую часть игры ходили пешком, прижимаясь к своим воротам. Стыдно было смотреть. Лучше бы выйти на Данию, хорваты очень грубы. Надо-то всего три игры сыграть, мечтать полезно! Может в финале с Уругваем? Неделю кайфуем, однако!

liquidsky__ 01 июля 2018 | 20:28

Ну если Испанцев прошли, то и хорватов /датчан можем.

timudjin 01 июля 2018 | 20:28

Неужели не видно что испанцы были под психотропным газом.. Как до них, немцы, португальцы, аргентинцы... Армагеддон..

vatarasha 01 июля 2018 | 20:30

Уляяяяяяяяяя....мы рашке везде и в пе..де. пох на пенсии..пох на бензин. есть футбол... смотрим дальше.
олеее...олеее....олеее....

putin_itogy 01 июля 2018 | 20:32

Ща, спою..

stalinator 01 июля 2018 | 20:33

На Эхо траур.............

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