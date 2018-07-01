Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу
Основное время матча одной восьмой против команды Испании закончилось вничью 1:1. Дополнительное время тоже не выявило победителя. Исход матча решила серия пенальти.
Еще один четверьфиналист сегодня определится в матче Хорватии с Данией.
Комментарии240
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polikarpich 01 июля 2018 | 20:19
Вот ещё можно немного порадоваться под "победу" и под "Акинфеева".
Россиянам запретят бесплатно собирать ягоды и грибы
"Государственная дума собирается внести на рассмотрение документ, который регламентирует сбор лесных ягод, грибов, дикорастущих растений и их дальнейшую продажу."
kwazar_44 01 июля 2018 | 20:20
это подвиг! Русский характер! Молодцы ребята!
nata1 01 июля 2018 | 20:21
Есссс)))) я так рада, так рада)))) вот это праздник)))) всей семьей смотрели) мамуля моя, ей 77 лет, тоже смотрела футбол) звонит, и говорит, что она так счастлива))))
kit07_12 01 июля 2018 | 20:26
nata1: с победой！Ура！！！！
sauh 01 июля 2018 | 20:24
Братушки, бравы ребятушки-
явили чудо чудное !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
М О Л О Д Ц Ы !!!!!!
irina38fif 01 июля 2018 | 20:24
силюсь понять, в чем счастье договорняка?*)
sagra 01 июля 2018 | 20:26
irina38fif: Говоря так, вы оскорбляете испанских игроков и тренеров, и даже самого короля Испании! Ни за какие деньги они бы не продали игру.
ilyache 01 июля 2018 | 20:29
irina38fif:
Она в силе вашего высера. Ненавидьте у себя в туалете лицом в унитаз
mymymy 01 июля 2018 | 20:30
irina38fif: Напейтесь с горя.
polikarpich 01 июля 2018 | 20:30
irina38fif: Это, скорее, не договорняк в полном смысле слова. Но вот судейство явно было "заинтересовано".
proxozhij 01 июля 2018 | 20:33
irina38fif: Cнoшать "великий" народ, что за вопрос?.
viktorova 01 июля 2018 | 20:24
Победили - молодцы!
Но это был не Навальный футбол. Оборонительный.
И замены очень удачные Черчесов сделал.
putin_itogy 01 июля 2018 | 20:27
Германия не прошла в четверть-финал, и что..?
Германия не будет от этого жить хуже.
Финляндия вообще не играет в футбол, и что..?
Из-за этого Валя Матвиенко, не будет ездить в Финляндию, за их высококлассными продуктами..?
Как бы не так..))
Без итальянского Пармезана и испанского Хамона, её холодильник никогда не пустует..
А представим, Россия даже выиграет ЧМ 2018 по футболу,
(с помощью чекистских технологий и денег Газпрома..)
И всё- равно, от этого жизнь в России, не улучшится даже на одну 0000,1% ..
Россия никогда не станет жить как Швейцария,Дания, Финляндия(бывшая провинция России).
Зато мы все знаем, что теперь, путин с вероятностью в 146%,
выиграет свои очередные выборы в 2024 году.
za_nas 01 июля 2018 | 20:34
putin_itogy:
Ваши рассуждения не имеют смысла. Детский сад.
za_nas 01 июля 2018 | 20:27
Из всех оставшихся испанцы самые слабые. Наши вообще бОльшую часть игры ходили пешком, прижимаясь к своим воротам. Стыдно было смотреть. Лучше бы выйти на Данию, хорваты очень грубы. Надо-то всего три игры сыграть, мечтать полезно! Может в финале с Уругваем? Неделю кайфуем, однако!
liquidsky__ 01 июля 2018 | 20:28
Ну если Испанцев прошли, то и хорватов /датчан можем.
timudjin 01 июля 2018 | 20:28
Неужели не видно что испанцы были под психотропным газом.. Как до них, немцы, португальцы, аргентинцы... Армагеддон..
vatarasha 01 июля 2018 | 20:30
Уляяяяяяяяяя....мы рашке везде и в пе..де. пох на пенсии..пох на бензин. есть футбол... смотрим дальше.
олеее...олеее....олеее....
putin_itogy 01 июля 2018 | 20:32
Ща, спою..
stalinator 01 июля 2018 | 20:33
На Эхо траур.............